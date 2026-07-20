Conmoción por la muerte de reconocido médico: en el ambiente se percibía un fuerte olor a gas

La comunidad de Puerto Deseado, Santa Cruz, atraviesa horas de profunda conmoción tras el fallecimiento del médico terapista Esteban Viña , de 60 años, quien prestaba servicios en el Hospital Distrital desde el 13 de febrero de este año. De nacionalidad venezolana, el profesional se había ganado rápidamente el reconocimiento y el cariño de pacientes y colegas por su vocación, profesionalismo y calidad humana.

Según informaron fuentes judiciales, Viña fue encontrado sin vida alrededor de las 21 del pasado jueves en el departamento que alquilaba sobre calle Rivadavia al 700. La preocupación comenzó cuando una médica de Comodoro Rivadavia, colega del profesional, intentó comunicarse con él desde el 14 de julio sin obtener respuesta. Ante la falta de contacto, una vecina se acercó al domicilio y, tras llamar reiteradamente sin éxito, dio aviso al propietario del inmueble.

Al ingresar al departamento, el dueño encontró al médico sentado en un sillón, sin signos vitales. En el ambiente se percibía un fuerte olor a gas, por lo que se dio intervención inmediata a la Policía.

Personal de la Cuarta División de Bomberos y técnicos de Camuzzi trabajaron en el lugar para neutralizar cualquier riesgo y garantizar las condiciones de seguridad antes de que continuaran las tareas periciales.

Minutos después arribó la médica Victoria Díaz Toledo, quien certificó el fallecimiento e indicó que la causa de la muerte deberá ser determinada mediante la autopsia que realizará el médico forense. El director del Hospital Distrital, Dr. Irving Álvarez, se presentó en el lugar y confirmó la identidad del profesional. La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1, con intervención de la Fiscalía y de la División de Investigaciones (DDI) de Puerto Deseado.

Durante las diligencias, los peritos secuestraron documentación personal, elementos de uso cotidiano y medicación que será analizada en el marco de la investigación. Pasada la medianoche, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

Conmoción en la comunidad

Mientras avanza la investigación, la noticia provocó una profunda conmoción en la comunidad. A través de las redes sociales, vecinos, pacientes y compañeros de trabajo expresaron su pesar y compartieron mensajes de despedida y reconocimiento hacia el médico.

Una de esas voces fue la de Lidia Pérez, vecina de Puerto Deseado, quien recordó la atención que recibió durante una internación. "Yo estuve en terapia muy mal y él me sacó adelante. Por eso voy a estar agradecida siempre", expresó en diálogo con Crónica, al destacar el profesionalismo y la empatía que caracterizaban a Viña.

Hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre las causas del fallecimiento. Se espera que, una vez concluida la autopsia y las pericias correspondientes, las autoridades judiciales brinden información sobre los resultados de la investigación.