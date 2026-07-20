Caso Thiago Estrella: un detenido aseguró ser inocente, pero el fiscal advierte "inconsistencias" en su relato

En medio de la investigación por el violento ataque en el Barrio Los Toneles, el imputado Ramos aseguró haber sido un testigo circunstancial que solo compraba pan. Sin embargo, el fiscal Adolfo Díaz sostiene que hay pruebas que lo señalan como quien llevó a la víctima mediante engaños hacia sus agresores.

La justicia avanza en la resolución de la brutal agresión contra Thiago Estrella, ocurrido en el Barrio Los Toneles, en Chimbas. Tras la audiencia de formalización, el fiscal Adolfo Díaz confirmó que se dictó la prisión preventiva por seis meses para dos de los implicados: Jeremías Emanuel Rodríguez Suárez y Douglas Tomás Ramos Andrada.

El caso mantiene en vilo a la comunidad, mientras la víctima permanece en estado crítico tras recibir un disparo en la parte trasera de la cabeza. Aún los autores materiales del hecho, Carlos Villarroel y su hijo Lucas Villarroel, siguen prófugos. Este último fue el que efectuó los disparos.

El video de la declaración del detenido Ramos Andrada El punto de mayor fricción en la causa radica en la declaración de Ramos, quien se presentó de forma espontánea ante las autoridades para reclamar su inocencia. Según su testimonio, el día del hecho regresaba de su jornada laboral vendiendo empanadas y se disponía a comprar pan para su madre alrededor de las 19 horas.

Ramos relató que, en una esquina, se encontró con Estrella, quien supuestamente intentó ofrecerle algo para comprar. En ese momento, según su versión, apareció un vehículo blanco del cual descendieron los agresores. "Tiré el pan, me asusté", afirmó el detenido, justificando que luego movió una moto dejada por los atacantes solo para que no hubiera problemas en la vereda de su casa.

Sin embargo, para el Ministerio Público Fiscal, este relato carece de solidez. El fiscal Díaz calificó las declaraciones de Ramos como "hechos confusos" y difíciles de entender. De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Ramos no fue un transeúnte casual, sino que habría interceptado a Estrella para llevarlo "en forma engañosa" hasta el lugar donde lo esperaban sus atacantes. Además, el fiscal señaló que, a pesar de haber muchos vecinos presentes en la escena, nadie pudo corroborar la versión dada por el imputado sobre el hallazgo y traslado de la motocicleta.