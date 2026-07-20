Un hombre mató a puñaladas a su expareja: tenía una condena por violencia de género, pero estaba en libertad

La víctima tenía 25 años y el agresor, de 40, fue detenido tras un operativo cerrojo.

Un hombre mató a puñaladas a su expareja en Córdoba: tenía una condena por violencia de género, pero estaba en libertad.

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Una joven de 25 años fue asesinada a puñaladas esta madrugada en Santa María de Punilla, Córdoba. Por el crimen, la Policía detuvo a su expareja, un hombre de 40 que tenía antecedentes de violencia familiar contra la víctima y cumplía una condena condicional, pero se encontraba en libertad.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la esquina de Independencia y Echeverría, en el barrio Santa María Oeste. Según la información preliminar, Rocío Gómez y Maximiliano Baudraco discutieron y la situación escaló hasta que el hombre la atacó con un arma blanca.

La madre de la víctima intentó intervenir para frenar la agresión, pero al no poder hacerlo salió a pedir ayuda. Cuando regresó, encontró a su hija tirada en la calle gravemente herida.

Tras el ataque, Baudraco escapó del lugar. A los minutos se cruzó con un vecino que lo vio ensangrentado. “Le dije ¿por qué tenés sangre en la mano?’ y me dijo ‘apuñalé a la Rocío’”, contó el testigo en Noticiero Doce, y agregó: “Quedé helado”.

De inmediato, la Policía desplegó un operativo cerrojo y realizó un rastrillaje por la zona hasta que logró detenerlo a pocas cuadras de la escena del crimen.