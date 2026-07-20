    • 20 de julio de 2026 - 13:08

    En Paraguay analizan la aparición de un niño en la televisión con similares características a Loan

    El menor fue entrevistado por un periodista en la Expoferia de Mariano Roque Alonso, a la cual asistió con familiares.

    La Policía de Paraguay analiza la aparición de un niño con similares características a Loan en la televisión.

    La Policía de Paraguay analiza la aparición de un niño con similares características a Loan en la televisión.

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    La Policía de Paraguay analiza la aparición de un niño con similares característica a Loan Danilo Peña, el menor desaparecido en la provincia de Corrientes hace más de dos años, durante una entrevista de televisión en la Expoferia de Mariano Roque Alonso.

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    En las últimas horas se difundió en redes sociales el recorte televisivo en el que un periodista entrevistó a un chico, que dijo llamarse Ramiro, y que generó miles de comentarios debido a su parecido con el niño desaparecido en Corrientes el 13 de junio de 2024, caso por el que se desarrolla el juicio oral contra 17 acusados.

    La agencia Noticias Argentinas consultó a la querella respecto a esta novedad y detallaron que están "a la espera de cualquier novedad oficial" que se otorgue desde Paraguay.

    La Expoferia es una de las más importantes de Paraguay, la cual se lleva a cabo del 11 al 26 de julio y reúne a más de 1.450 expositores, shows de artistas nacionales e internacionales, ferias de empleo y competencias ganaderas.

    No es la primera vez que se menciona a Paraguay como uno de los países en los que había datos de Loan. A comienzos de la investigación se creyó que detrás había una organización de trata de personas y que pudo haber sido trasladado hasta allí.

    Sin embargo, con el avance de la pesquisa la hipótesis se desvaneció y todo se centró en el grupo de siete acusados, Laudelina Peña, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, por la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño hasta el día de hoy.

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