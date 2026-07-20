En Paraguay analizan la aparición de un niño en la televisión con similares características a Loan

El menor fue entrevistado por un periodista en la Expoferia de Mariano Roque Alonso, a la cual asistió con familiares.

La Policía de Paraguay analiza la aparición de un niño con similares características a Loan en la televisión.

La Policía de Paraguay analiza la aparición de un niño con similares característica a Loan Danilo Peña, el menor desaparecido en la provincia de Corrientes hace más de dos años, durante una entrevista de televisión en la Expoferia de Mariano Roque Alonso.

En las últimas horas se difundió en redes sociales el recorte televisivo en el que un periodista entrevistó a un chico, que dijo llamarse Ramiro, y que generó miles de comentarios debido a su parecido con el niño desaparecido en Corrientes el 13 de junio de 2024, caso por el que se desarrolla el juicio oral contra 17 acusados.

La agencia Noticias Argentinas consultó a la querella respecto a esta novedad y detallaron que están "a la espera de cualquier novedad oficial" que se otorgue desde Paraguay.

La Expoferia es una de las más importantes de Paraguay, la cual se lleva a cabo del 11 al 26 de julio y reúne a más de 1.450 expositores, shows de artistas nacionales e internacionales, ferias de empleo y competencias ganaderas.

No es la primera vez que se menciona a Paraguay como uno de los países en los que había datos de Loan. A comienzos de la investigación se creyó que detrás había una organización de trata de personas y que pudo haber sido trasladado hasta allí.