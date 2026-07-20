Alerta por la desaparición de dos adolescentes en San Juan: ambos tienen 14 años

Se trata de Alma Antonela Farías y Tiziano Benjamín Pereira, ambos de 14 años. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

Las autoridades provinciales intensificaron la búsqueda de dos adolescentes de 14 años que son buscados en San Juan. Se trata de Alma Antonela Farías y Tiziano Benjamín Pereira, cuyos datos fueron difundidos por el programa San Juan Te Busca.

Según la información oficial, Alma Antonela Farías fue vista por última vez el 18 de julio. La adolescente mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez blanca, ojos marrones, contextura mediana y un peso estimado de 62 kilogramos. Además, posee rostro redondo, nariz cóncava, boca mediana con labios medianos, cabello castaño oscuro y calza número 36/37.

Al momento de ausentarse vestía una campera tipo inflable color bordó, pantalón ancho y zapatillas negras.

En tanto, Tiziano Benjamín Pereira es buscado desde el 17 de julio. El adolescente mide alrededor de 1,45 metros, tiene tez blanca, ojos marrones, contextura mediana y un peso estimado de 58 kilogramos. Como señas particulares, presenta rostro redondo, nariz cóncava, boca mediana con labios medianos y cabello castaño.

Desde las autoridades solicitaron la colaboración de toda la comunidad y recordaron que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser de utilidad para la investigación.