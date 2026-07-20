Atlético Unión, a cuatro décadas de hacer historia debutando en el viejo Nacional B

40 años es poco y mucho a la vez. Historia viviente para los que fueron protagonistas y ese 20 de Julio de 1986 quedó marcado para siempre en la vida deportiva de Atlético Unión de Villa Krause. Ese día, el Azul debutó en el Nacional B, torneo que incorporó el profesionalismo con contratos y demás para el fútbol de San Juan.

Lejos habían quedado aquellas Copas Beccar Varela a nivel de selecciones o los Nacionales donde Los Andes y Desamparados hicieron conocer a la provincia. Este nuevo torneo creado por la AFA, cambiaba el mapa y Unión se ganó su lugar luego de un Cuadrangular clasificatorio donde estuvieron Colón Junior, Desamparados, San Martín y el Azul.

En la serie decisiva contra San Martín, Unión presidido por Carlos Washington Pérez y dirigido por Carlos Martinazzo se quedó con la plaza sanjuanina venciendo a los Verdinegros con goles del Chano Tello y de Nito Allende, curiosamente dos refuerzos que habían sido cedidos desde San Martin. Fue un 9 de Julio, de mañana y ahí empezó una historia contra el tiempo porque 11 días después, ya estaba debutando.

El debut histórico entre Unión de Villa Krause y Cipolletti por la primera fecha del Torneo Nacional B se jugó el 20 de julio de 1986 y terminó con un empate 0 a 0.

En 1985 se produjeron profundos cambios en la organización de los campeonatos de fútbol de AFA. Ante todo, se dispuso que se jugase la última edición del campeonato Nacional, inaugurado en 1967. Como contrapartida se creó el Nacional B, la nueva 2ª categoría del futbol argentino, competencia en la que tendrían cabida los clubes del interior y los mejores de la Primera B.

La aparición del Nacional B, a partir de la temporada 1986-87, generó que los tradicionales torneos de ascenso perdiesen una categoría, así la histórica Primera B pasó a ser la 3ª categoría, la Primera C la 4ª y la Primera D, la 5ª. También se crearon los torneos Argentinos que nuclearon a otros clubes del interior.

Atlético Unión fue parte de esa temporada inaugural. El campeón fue Deportivo Armenio, que ascendió directamente a Primera División. El segundo ascenso fue para Banfield, por medio del Octogonal de Ascenso. Asimismo, el torneo determinó el descenso de Atlético Concepción, Central Norte de Salta y Unión de Villa Krause todos ellos a su respectiva liga regional, por medio de la tabla de promedios.

40 AÑOS DE HISTORIA

Cuatro décadas después, DIARIO DE CUYO pudo reunir a 15 protagonistas de ese momento. Un momento de nostalgia, de recuerdos y de puesta en valor de una página histórica para el club que además, sirvió para cambiar el modelo en San Juan con los contratos profesionales y otro diagrama de torneos que luego llevarían a San Martín al camino de la Primera División.

Fue en el estadio 12 de Octubre y se produjo un reencuentro histórico. Mario Tello, Jorge Guevara, Adrián Sánchez, Mario Aguero, Oscar Maldonado, Héctor Allende, Carlos Sarmiento, Julio Escobedo, Marcelo Echegaray, Alfredo Noguera, Aldo Rodríguez, Esteban Aguilera, Carlos Durán y Arturo Alvarez estuvieron presentes para vivir un momento especial. También los dirigentes de aquel momento como Eladio Acosta, Eduardo Quiroga y Willy Andrada. Una tarde marcada por la nostalgia, a la que el padre Ramon García le agregó solemnidad con su presencia y oraciones.

Todo fue muy intenso, remarcaron. El volante Nito Allende recordó que costó clasificar contra San Martín y que después se pagó el precio de la inexperiencia: 'fue todo muy rápido después de conseguir la plaza. En menos de 10 días se armó plantel, iban llegando algunos refuerzos inclusive a dos días para el debut. Guevara, Savid, Maldonado llegaron desde Colón, Aguero desde San Martín, Adrián Sánchez desde Arbol Verde. Se armó un equipo bien sanjuanino pero nos faltó esa experiencia para afrontar un torneo tremendo. Se pagó con el final que fue doloroso pero abrió una puerta al profesionalismo y a la chance de que jugadores de San Juan se mostraran y crecieran'.

El defensor Carlos Durán fue uno de los productos de Unión que subió desde inferiores: 'Nos abrió otra puerta. Vivimos cosas inolvidables cada uno, por ejemplo enfrentar al Toti Iglesias con Lanús o a Sergio Saturno con Huracán. Fue una vivencia tremenda que ahora uno le da otra dimensión'.

Ser dirigente y afrontar un torneo profesional no era sencillo. Eladio Acosta y Eduardo Quiroga remarcaron que fueron aprendiendo con el mismo Nacional B y que pese al final amargo con descenso, sirvió para los que venían.

Llegó el momento de las fotos, primero en la cancha, después en la Platea y un momento singular cuando los sorprendieron con una torta aniversario, donada por un hincha que solo quiso que supieran que es Eduardo. Y de regalo, el carnet vitalicio para todos ellos, confirmado por el presidente de Unión. De plus, la bendición del Padre García para recordar además a los que fueron parte de ese plantel y ya no están.

Un momento especial. Un reencuentro que sirvió para poner en valor real lo que este Atlético Unión hizo para su historia y para San Juan. Un equipo bien sanjuanino, con nombres muy sanjuaninos, se hizo parte del fútbol profesional de Argentina. Nada más, ni nada menos.