El dólar blue subió en San Juan a $1.570 después de varios días en calma

El dólar extendió su leve racha alcista este lunes, luego de culminar la semana pasada con un retroceso de $10 en el segmento mayorista. El mercado sigue apostando por las colocaciones en pesos, mientras espera nuevos catalizadores que impulsen a los activos argentinos.

El dólar bajó por segundo día y borró toda la suba que acumulaba en julio: a cuánto cerró en San Juan

El dólar oficial volvió a subir y el blue cerró en $1.560 en San Juan: todas las cotizaciones de este jueves

El dólar mayorista avanzó $3 a $1.481 para la venta , luego del leve retroceso de la semana previa. En lo que va de julio, el tipo de cambio oficial se encuentra casi estable, mientras que en todo 2026 subió apenas 1,8% , muy por debajo de la inflación acumulada durante el primer semestre.

El dólar minorista operó estable a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación. En los mercados paralelos, el blue avanzó a $1.535 para la venta y en San Juan hizo lo propio llegando a $1.570.

El MEP cede 0,3% a $1.514,39 y el contado con liquidación (CCL) baja también 0,2% a $1.572,84.

Más allá de la evolución del tipo de cambio, las consultoras coinciden en que el principal cambio observado durante las últimas semanas fue el regreso del interés por los instrumentos en pesos.

En ese sentido, distintos informes privados señalaron que disminuyó la demanda de cobertura cambiaria y aumentó el atractivo del carry trade, favorecido por una inflación en desaceleración y tasas de interés que continúan ofreciendo rendimientos reales positivos.

La última licitación del Tesoro reforzó esa tendencia. El Gobierno logró renovar vencimientos por encima del 100% y colocó Lecap con una tasa efectiva anual cercana al 25,6%, manteniendo el atractivo de las inversiones en moneda local.

Para Gustavo Ber, la combinación entre las compras de dólares realizadas por el Banco Central y el elevado rollover de la deuda en pesos permitió sostener el equilibrio del mercado monetario y contribuir a la estabilidad cambiaria.