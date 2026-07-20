    • 20 de julio de 2026 - 11:07

    El consumo de carne vacuna cayó más de 11% en el primer semestre y alcanzó el nivel más bajo en 30 años

    Un informe del sector reveló que el consumo interno de carne vacuna registró una fuerte caída durante la primera mitad de 2026.

    Carne vacuna.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El consumo de carne vacuna en la Argentina volvió a mostrar un marcado retroceso durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con un informe del sector, la demanda interna cayó más de un 11% respecto del mismo período del año pasado y se ubicó en el nivel más bajo de las últimas tres décadas.

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    El relevamiento atribuye esta situación a una combinación de factores, entre ellos la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, el incremento del precio relativo de la carne vacuna frente a otros alimentos y una mayor proporción de la producción destinada a los mercados externos.

    Según el informe, la disminución del consumo refleja el impacto que la inflación y la caída del ingreso disponible tienen sobre las decisiones de compra de las familias. En ese contexto, muchos consumidores optan por reducir la cantidad de carne vacuna que adquieren o reemplazarla por otras proteínas de menor costo.

    El estudio también señala que una mayor participación de las exportaciones redujo la oferta destinada al mercado interno, lo que contribuyó a sostener los precios en las carnicerías.

    Un escenario que preocupa al sector

    La caída del consumo se da en un contexto de cambios en la cadena cárnica, donde la demanda externa mantiene un papel relevante y continúa absorbiendo una parte importante de la producción nacional. Al mismo tiempo, el mercado interno sigue condicionado por el menor poder de compra de los consumidores.

    Los datos consolidan una tendencia que se viene observando desde comienzos de año y ubican al consumo de carne vacuna en uno de los registros más bajos de las últimas décadas, un escenario que mantiene en alerta tanto a productores como a comerciantes del sector.

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