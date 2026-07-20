El consumo de carne vacuna cayó más de 11% en el primer semestre y alcanzó el nivel más bajo en 30 años

Un informe del sector reveló que el consumo interno de carne vacuna registró una fuerte caída durante la primera mitad de 2026.

El consumo de carne vacuna en la Argentina volvió a mostrar un marcado retroceso durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con un informe del sector, la demanda interna cayó más de un 11% respecto del mismo período del año pasado y se ubicó en el nivel más bajo de las últimas tres décadas.

El relevamiento atribuye esta situación a una combinación de factores, entre ellos la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, el incremento del precio relativo de la carne vacuna frente a otros alimentos y una mayor proporción de la producción destinada a los mercados externos.

Según el informe, la disminución del consumo refleja el impacto que la inflación y la caída del ingreso disponible tienen sobre las decisiones de compra de las familias. En ese contexto, muchos consumidores optan por reducir la cantidad de carne vacuna que adquieren o reemplazarla por otras proteínas de menor costo.

El estudio también señala que una mayor participación de las exportaciones redujo la oferta destinada al mercado interno, lo que contribuyó a sostener los precios en las carnicerías.

Un escenario que preocupa al sector La caída del consumo se da en un contexto de cambios en la cadena cárnica, donde la demanda externa mantiene un papel relevante y continúa absorbiendo una parte importante de la producción nacional. Al mismo tiempo, el mercado interno sigue condicionado por el menor poder de compra de los consumidores.