Los salarios registrados aumentaron 1,8% en mayo y quedaron por debajo de la inflación

El poder adquisitivo de los empleados formales se redujo durante el quinto mes del año, cuando la inflación arrojó un 2,1%.

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Los salarios registrados experimentaron un aumento de 1,8% en mayo de 2026 en comparación con el mes anterior, por lo que volvieron a quedar por debajo de la inflación de 2,1%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El comportamiento de los sueldos varió entre los diferentes segmentos. El sector privado lideró los incrementos, con una suba mensual del 2 por ciento. Por su parte, el sector público formal evidenció un aumento del 1,5%, y el sector privado informal reflejó una mejora del 3,5 por ciento. Cabe señalar que el dato correspondiente al segmento no registrado tiene un retraso estadístico de cinco meses, por lo que representa la evolución de diciembre de 2025.

En la medición interanual, el índice general de salarios formales mostró una suba de 28,7% y también se posicionó por debajo de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mostró un alza de 33,2 por ciento. En el sector privado registrado, la variación fue de 29,3%, y en el sector público, de 27,4 por ciento. En tanto, los trabajadores informales volvieron a encabezar las mejoras con un incremento de 66,3%, aunque deben compararse con el 31,5% anual de último mes del año pasado.

“El salario real de los trabajadores privados registrados se mantuvo estable en mayo (-0,1%), acumulando una caída de 2,1% en los primeros cinco meses de 2026. En comparación con 2012-2015, cuando el salario medio era de 2,4 millones de pesos de hoy, la pérdida es de 21,5%”, indico un reporte de Estudios Económicos del Banco Provincia.

En simultáneo, durante mayo de 2026, los salarios de los empleados públicos nacionales subieron 1,9% en comparación con abril, según datos del Indec. En el caso de los empleados públicos provinciales, el aumento mensual fue de 1,4 por ciento.