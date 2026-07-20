Alerta en la industria por facturas eléctricas hasta 125% más caras en julio

Las grandes industrias que compran electricidad mediante empresas distribuidoras comenzaron a recibir en julio facturas con incrementos de hasta el 125% , correspondientes a los consumos de junio. El fuerte impacto se vincula con un cargo que ajusta la diferencia entre el precio estacional trasladado a las tarifas y el costo real registrado en el mercado mayorista.

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La situación afecta a los denominados GUDIs , es decir, Grandes Usuarios de Distribuidoras con una demanda de potencia igual o superior a 300 kilovatios. No se trata de usuarios residenciales, sino principalmente de establecimientos industriales y comerciales con elevados niveles de consumo eléctrico.

El aumento aparece reflejado mediante el Cargo Estabilizado GUDIs y el Ajuste Complementario de Potencia. Estos conceptos fueron establecidos por la Resolución 976/2023 para cubrir las diferencias entre los valores estacionales incluidos en los cuadros tarifarios y los costos efectivos del Mercado Eléctrico Mayorista.

Durante junio, el valor trasladado a las tarifas habría rondado los 90.000 pesos por megavatio hora , mientras que el costo real registrado en el mercado mayorista superó los 258.000 pesos por megavatio hora . La diferencia fue superior al 185% y terminó incorporándose a las facturas emitidas posteriormente.

A esto se sumó la escalada del precio spot de la electricidad, que alcanzó los 186,6 dólares por megavatio hora en junio. Según el relevamiento, ese valor representó un aumento del 97% frente a los 94,7 dólares registrados en el mismo mes de 2025.

Las facturas eléctricas de grandes industrias registraron fuertes incrementos por la diferencia entre el precio estacional y el costo mayorista.

Uno de los casos analizados corresponde a una industria radicada en el Parque Industrial de Pilar y abastecida por Edenor. La empresa habría recibido una factura total de 238.809.835 pesos, con una suba del 125% atribuida al impacto del cargo complementario.

Dentro de ese monto, el concepto relacionado con el ajuste para los GUDIs representó cerca del 56% del total de la factura. Aunque se trata de un caso particular, el episodio expone la presión que el nuevo esquema puede ejercer sobre compañías con consumos intensivos de energía.

Por qué subió el costo para las grandes industrias

El escenario se da después de la reforma del Mercado Eléctrico Mayorista impulsada mediante la Resolución 400/2025, que promovió una mayor competencia y la posibilidad de que distribuidores y grandes usuarios celebren contratos de energía a precios de mercado.

Sin embargo, las empresas que continúan comprando electricidad en el mercado spot, sin acuerdos a término que les permitan fijar valores, quedan más expuestas a las variaciones mensuales de los costos de generación y de los combustibles utilizados por las centrales térmicas.

El salto de las facturas genera preocupación por su posible impacto sobre los costos productivos, la competitividad y los precios finales. Para las industrias electrointensivas, la energía constituye uno de los componentes centrales de su estructura de gastos, por lo que un aumento de esta magnitud puede afectar decisiones de producción e inversión.