La suba del precio del gas por la tensión en el Golfo Pérsico preocupa a la industria argentina

El conflicto en Medio Oriente volvió a impulsar el valor internacional del gas natural licuado y genera incertidumbre sobre los costos energéticos que deberá afrontar el sector productivo durante el invierno.

En la foto se aprecia una "antorcha" de quema de gas en Vaca Muerta. En 2025 se redujo por primera el derroche por esa causa.

La escalada del conflicto en el Golfo Pérsico volvió a impactar en los mercados internacionales de la energía y encendió una señal de alerta para la industria argentina. El aumento del precio del gas natural licuado (GNL), combustible clave para cubrir la demanda durante los meses de mayor consumo, podría elevar los costos de producción y afectar la competitividad de distintos sectores económicos.

Argentina depende de las importaciones de GNL para reforzar el abastecimiento energético durante el invierno, cuando el consumo de gas alcanza sus niveles más altos. En ese contexto, cualquier incremento en las cotizaciones internacionales repercute directamente en el costo de las compras que realiza el país.

La incertidumbre está vinculada al recrudecimiento de las tensiones en el Golfo Pérsico, una región estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos. Los operadores del mercado temen que una eventual interrupción del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz complique el suministro global y mantenga elevados los precios del combustible.

El escenario genera preocupación especialmente entre las industrias con alto consumo energético, que podrían enfrentar mayores costos operativos en un momento en que buscan recuperar niveles de actividad. Entre los sectores más sensibles aparecen la siderurgia, la petroquímica, la producción de cemento, el vidrio y otras ramas manufactureras.

En paralelo, especialistas advierten que un encarecimiento sostenido del GNL también podría tener impacto sobre las cuentas públicas, ya que el Estado debe afrontar mayores erogaciones para garantizar el abastecimiento del sistema energético en los meses de mayor demanda.