Causa ARSAT: indagarán al exdirector Facundo Leal por una presunta trama de coimas y corrupción

El exfuncionario deberá declarar este lunes ante la Justicia Federal de San Isidro. La investigación apunta a un supuesto esquema de sobornos y contrataciones irregulares en la empresa estatal.

La investigación por presuntas maniobras de corrupción en la empresa estatal ARSAT tendrá un nuevo capítulo este lunes, cuando el exdirector del organismo, Facundo Leal, comparezca ante la Justicia Federal de San Isidro para prestar declaración indagatoria. La causa investiga un supuesto entramado de coimas, fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.

La citación fue ordenada por el juez federal Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez. Ese mismo día también deberá presentarse Gerardo Boschin, exsubgerente de Compras de ARSAT y extitular de Trenes Argentinos Operaciones.

El origen de la causa La causa se originó tras el robo de equipos tecnológicos pertenecientes a ARSAT ocurrido en enero de 2024 en un depósito ubicado en San Fernando. A partir de ese episodio, la Justicia detectó presuntas irregularidades en la contratación de servicios de almacenamiento y logística, que habrían beneficiado de manera indebida a una empresa privada.

Según la hipótesis de los investigadores, los contratos cuestionados se habrían adjudicado sin los controles internos correspondientes y sin la intervención del directorio de la empresa estatal. Además, la firma contratada no habría contado con las condiciones de seguridad necesarias para custodiar equipamiento estratégico, valuado en miles de dólares.

En el expediente también fueron citados otros exintegrantes de la conducción de ARSAT. Como parte de la investigación, el juez dispuso la prohibición de salida del país, embargos preventivos y el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los imputados para analizar la evolución de sus patrimonios.