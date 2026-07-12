    • 12 de julio de 2026 - 21:13

    Causa ARSAT: indagarán al exdirector Facundo Leal por una presunta trama de coimas y corrupción

    El exfuncionario deberá declarar este lunes ante la Justicia Federal de San Isidro. La investigación apunta a un supuesto esquema de sobornos y contrataciones irregulares en la empresa estatal.

    Facundo Leal, exdirector de ARSAT, acusado de corrupción.

    Facundo Leal, exdirector de ARSAT, acusado de corrupción.

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    La investigación por presuntas maniobras de corrupción en la empresa estatal ARSAT tendrá un nuevo capítulo este lunes, cuando el exdirector del organismo, Facundo Leal, comparezca ante la Justicia Federal de San Isidro para prestar declaración indagatoria. La causa investiga un supuesto entramado de coimas, fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.

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    La citación fue ordenada por el juez federal Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez. Ese mismo día también deberá presentarse Gerardo Boschin, exsubgerente de Compras de ARSAT y extitular de Trenes Argentinos Operaciones.

    El origen de la causa

    La causa se originó tras el robo de equipos tecnológicos pertenecientes a ARSAT ocurrido en enero de 2024 en un depósito ubicado en San Fernando. A partir de ese episodio, la Justicia detectó presuntas irregularidades en la contratación de servicios de almacenamiento y logística, que habrían beneficiado de manera indebida a una empresa privada.

    Según la hipótesis de los investigadores, los contratos cuestionados se habrían adjudicado sin los controles internos correspondientes y sin la intervención del directorio de la empresa estatal. Además, la firma contratada no habría contado con las condiciones de seguridad necesarias para custodiar equipamiento estratégico, valuado en miles de dólares.

    En el expediente también fueron citados otros exintegrantes de la conducción de ARSAT. Como parte de la investigación, el juez dispuso la prohibición de salida del país, embargos preventivos y el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los imputados para analizar la evolución de sus patrimonios.

    Leal permanece detenido en otra causa iniciada tras un allanamiento en su departamento, donde la Policía Federal secuestró más de 2 millones de dólares en efectivo, estupefacientes y diversos dispositivos de inteligencia. La Justicia intenta determinar si parte del dinero incautado guarda relación con las presuntas maniobras de corrupción investigadas en ARSAT.

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