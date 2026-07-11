Tragedia en la Ruta 7: tres muertos, entre ellos un nene de 12 años, en un violento choque múltiple

Un trágico choque múltiple sobre la Ruta Nacional 7 se cobró la vida de tres personas, entre ellas un nene de 12 años. El impactante siniestro vial, que involucró a tres vehículos, dejó además un saldo de varios heridos, uno de ellos en estado de gravedad.

El calor extremo desata el terror en España: un incendio forestal en Almería provoca una tragedia con 11 muertos

Choque fatal en Córdoba: identificaron a las víctimas de la tragedia de la delegación infantil

El fatal accidente ocurrió durante la tarde del viernes a la altura del kilómetro 121, en el tramo que une las localidades bonaerenses de San Andrés de Giles y Carmen de Areco. Según informaron fuentes policiales, los vehículos implicados fueron un Chevrolet Corsa, un Renault Sandero y una camioneta Fiat Strada.

Por causas que la Policía Científica intenta establecer, el Chevrolet Corsa cruzó el cantero central de la autovía tras un impacto inicial, invadió el carril contrario y terminó chocando de frente contra la camioneta Strada.

Como consecuencia del tremendo impacto frontal, tres de los ocupantes del Corsa perdieron la vida en el acto. Las víctimas fatales fueron identificadas como un hombre de 43 años, un joven de 19 y el menor de 12 años, todos integrantes de una familia oriunda de la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza.

En el mismo auto viajaba una mujer que sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Municipal de San Andrés de Giles.

Por su parte, el conductor de la Fiat Strada también resultó con lesiones y fue derivado al mismo centro de salud. En tanto, las dos personas que se trasladaban en el Renault Sandero recibieron asistencia médica y quedaron internadas en el Hospital Municipal de Carmen de Areco.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la conductora del Sandero se habría quedado dormida al volante, impactando al Corsa desde atrás y desencadenando la tragedia.

En el lugar del hecho trabajó un importante operativo de Bomberos Voluntarios, ambulancias, personal de la Policía Bonaerense y de Seguridad Vial.