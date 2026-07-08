Tragedia en Venezuela: confirman 3.685 muertos y miles de desaparecidos

A casi dos semanas de la catástrofe que conmocionó al continente, el Gobierno de Venezuela emitió un desgarrador informe oficializado en las últimas horas: el número de víctimas mortales por el doble terremoto del pasado 24 de junio ya asciende a 3.685 fallecidos. El reciente reporte reflejó un incremento de 150 decesos en comparación con la jornada previa, confirmando la magnitud de la tragedia.

Crece el saldo de víctimas por los terremotos en Venezuela: el gobierno reportó 3.342 muertos

"Mucha gente todavía espera noticias de sus seres queridos", el relato de Ángel Olivares, el rescatista sanjuanino que está en Venezuela

De acuerdo con los datos brindados por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, la cifra de heridos trepó a 16.740, mientras que 6.462 personas lograron ser rescatadas con vida de entre los escombros, una estadística que lamentablemente se mantiene congelada desde el último jueves.

El doble sismo, que alcanzó magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, golpeó con especial crudeza a Caracas y a seis estados del norte del país caribeño. No obstante, la peor parte se la llevó el estado costero de La Guaira, considerado el epicentro del desastre humanitario.

En dicha región se contabilizan al menos 190 edificios colapsados por completo y un total de 856 estructuras con daños edilicios severos. La Guaira ya cuenta con antecedentes trágicos en su historia: en 1999 sufrió un devastador deslave que causó miles de muertes.

Ante la masiva destrucción de hogares, las autoridades informaron que 17.907 personas perdieron su vivienda. Para contener la emergencia, se habilitaron 87 campamentos transitorios destinados a las familias damnificadas.

Despliegue humanitario y desesperación por los desaparecidos

Hasta el momento, unas 86.794 familias recibieron asistencia directa a través de la distribución de más de 9.600 toneladas de alimentos. En las tareas de remoción de escombros, asistencia médica y seguridad civil se encuentran desplegados 29.567 efectivos del Ejército junto a una red de más de 28.000 voluntarios registrados.

Sin embargo, el punto más crítico e incierto pasa por el número de desaparecidos. Mientras el canal oficial no actualiza el padrón desde el día posterior a los sismos (donde reportaba 157 personas), la iniciativa ciudadana "Desaparecidos Terremoto Venezuela" ya acumula más de 30.000 denuncias de familiares que no logran contactar a sus seres queridos. En una línea aún más alarmante, la ONU advirtió que la cifra real de desaparecidos podría rondar los 50.000.

Este fenómeno sísmico en cadena ya se posiciona de manera oficial como el terremoto más mortífero y destructivo que ha experimentado Venezuela en el último siglo.