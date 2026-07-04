Venezuela elevó a 2.645 la cifra de muertos y 12.666 heridos por los terremotos

Venezuela actualizó este viernes el balance de víctimas por los terremotos del 24 de junio y elevó a 2.645 la cifra de personas fallecidas. Además, el Gobierno informó que 12.666 personas resultaron heridas, mientras continúan las tareas de asistencia y búsqueda en las zonas afectadas.

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A nueve días de los terremotos, elevan a 2.645 la cifra de muertos en Venezuela

La administración encabezada por Delcy Rodríguez precisó que 6.462 personas fueron rescatadas desde que ocurrieron los sismos y que otras 15.050 quedaron sin vivienda como consecuencia de la tragedia.

El nuevo informe oficial reflejó un incremento respecto del balance difundido el jueves por la noche, cuando las autoridades habían reportado 2.595 muertos y alrededor de 12.400 heridos.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron severos daños en distintas regiones del país . Según los datos oficiales, 885 edificios sufrieron afectaciones estructurales y 189 de ellos colapsaron por completo.

Las autoridades señalaron que cerca de 30.000 efectivos participan de las tareas de respuesta desplegadas en todo el territorio venezolano. A ese operativo se suman 3.305 rescatistas internacionales que colaboran en las labores de asistencia y búsqueda.

En paralelo, la plataforma Desaparecidos Terremotos Venezuela informó en su última actualización que todavía hay 35.564 personas sin contacto, mientras que 15.159 ya fueron localizadas.

De acuerdo con esos registros, el total de personas reportadas inicialmente como desaparecidas asciende a 50.723.

La labor de los rescatistas argentinos en la zona afectada

El equipo especializado enviado por la Argentina comenzó a desplegar tareas en diferentes sectores de la región golpeada por el desastre, donde aporta su experiencia en operaciones de búsqueda y rescate en edificaciones colapsadas. Entre los primeros resultados positivos se destacó el salvataje de dos personas que habían quedado atrapadas bajo una gran cantidad de escombros.

El hallazgo fue posible gracias a la intervención de un perro entrenado para tareas de búsqueda, que detectó indicios de supervivencia y permitió focalizar los trabajos en un área específica. Tras varias horas de trabajo, los rescatistas consiguieron liberar a ambos sobrevivientes y derivarlos para recibir asistencia médica.

Además de las tareas de rescate, la misión argentina participa en la atención de personas heridas, colabora en la inspección de estructuras dañadas y contribuye con la entrega de ayuda humanitaria a los damnificados.

Continúa la búsqueda de tres argentinos desaparecidos

Mientras avanza la asistencia humanitaria en las zonas afectadas por el terremoto, la Cancillería argentina sigue monitoreando la situación de los ciudadanos del país que se encontraban en Venezuela cuando ocurrió el desastre.

En un primer momento, las autoridades reportaron siete argentinos sin contacto. No obstante, el restablecimiento parcial de las comunicaciones permitió confirmar que cuatro de ellos fueron encontrados con vida. Desde entonces, los esfuerzos están centrados en localizar a las tres personas que aún permanecen desaparecidas.

En ese marco, el personal diplomático argentino mantiene comunicación constante con los familiares de los afectados y trabaja en conjunto con hospitales, centros de evacuación y refugios para reunir información que contribuya a determinar su paradero.