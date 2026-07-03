A nueve días de los terremotos, elevan a 2.645 la cifra de muertos en Venezuela

La administración de Delcy Rodríguez informó además que 12.666 personas resultaron heridas y que 6.462 fueron rescatadas.

El estado de La Guaira fue el más afectado por el terremoto en Venezuela.

El Gobierno de Venezuela elevó a 2.645 la cifra de personas fallecidas muertos por los sismos del 24 de junio.

La administración de Delcy Rodríguez informó además que 12.666 personas resultaron heridas, 6.462 fueron rescatadas y 15.050 se encuentran sin vivienda.

El balance anterior, divulgado el jueves por la noche, indicaba 2.595 muertos y unos 12.400 heridos.

De acuerdo con la información oficial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, 885 edificios resultaron afectados y, de ellos, 189 quedaron colapsados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

En cuanto a la atención a la tragedia, el balance dice que hay casi 30.000 efectivos desplegados en el país y 3.305 rescatistas internacionales.