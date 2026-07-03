    • 3 de julio de 2026 - 18:26

    A nueve días de los terremotos, elevan a 2.645 la cifra de muertos en Venezuela

    La administración de Delcy Rodríguez informó además que 12.666 personas resultaron heridas y que 6.462 fueron rescatadas.

    El estado de La Guaira fue el más afectado por el terremoto en Venezuela.

    El estado de La Guaira fue el más afectado por el terremoto en Venezuela.

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    El Gobierno de Venezuela elevó a 2.645 la cifra de personas fallecidas muertos por los sismos del 24 de junio.

    Leé además

    Hernán Gil, rescatado tras 8 días de los terremotos en Venezuela.

    Milagro en Venezuela: rescataron con vida a un hombre que pasó ocho días bajo los escombros
    a una semana de los terremotos en venezuela: ya son 2.295 los muertos y hay mas de 11 mil heridos

    A una semana de los terremotos en Venezuela: ya son 2.295 los muertos y hay más de 11 mil heridos

    La administración de Delcy Rodríguez informó además que 12.666 personas resultaron heridas, 6.462 fueron rescatadas y 15.050 se encuentran sin vivienda.

    El balance anterior, divulgado el jueves por la noche, indicaba 2.595 muertos y unos 12.400 heridos.

    De acuerdo con la información oficial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, 885 edificios resultaron afectados y, de ellos, 189 quedaron colapsados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

    En cuanto a la atención a la tragedia, el balance dice que hay casi 30.000 efectivos desplegados en el país y 3.305 rescatistas internacionales.

    Según la última actualización de la plataforma Desaparecidos Terremotos Venezuela, todavía existen 35.564 sin contacto y 15.159 localizadas, sobre un total de 50.723 personas reportadas como desaparecidas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La NASA reveló cómo los terremotos en Venezuela desplazaron hasta 40 centímetros la superficie terrestre

    La NASA reveló cómo los terremotos en Venezuela desplazaron hasta 40 centímetros la superficie terrestre

    Registro de víctimas fatales y heridos en Venezuela.

    Ya son 1.943 los muertos por los terremotos en Venezuela y la ONU enviará 10.000 bolsas mortuorias

    La ministra Laura Palma se reunió con residentes venezolanos para coordinar la ayuda a Venezuela.

    Solidaridad e integración: San Juan coordina ayuda para los afectados por el terremoto en Venezuela

    Dos personas esperan junto a los escombros de un edificio este lunes, en La Guaira (Foto: EFE)

    Venezuela elevó a 1.719 la cifra de muertos por los terremotos: ya hay más de 5.000 heridos