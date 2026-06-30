Solidaridad e integración: San Juan coordina ayuda para los afectados por el terremoto en Venezuela

La ministra de Gobierno, Laura Palma, se reunió con representantes de la colectividad venezolana en San Juan.

La ministra Laura Palma se reunió con residentes venezolanos para coordinar la ayuda a Venezuela.

El Gobierno de la provincia comenzó a delinear un esquema de colaboración para asistir a los damnificados por la reciente tragedia sísmica que afectó a Venezuela. La ministra de Gobierno, Laura Palma, se reunión con representantes de la colectividad venezola en San Juan para coordinar la ayuda.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, encabezó una reunión clave en su despacho con referentes de la comunidad venezolana residente en San Juan. El encuentro tuvo como eje central escuchar las principales inquietudes de la colectividad y poner a disposición las herramientas y capacidades operativas del Ministerio para canalizar de forma eficiente la ayuda necesaria.

San Juan en acción solidaria Durante la reunión, los representantes de la comunidad venezolana expresaron su profundo agradecimiento por el acompañamiento y la sensibilidad demostrada por el Ejecutivo provincial en este difícil momento.

Por su parte, Palma detalló las tareas de articulación que la provincia ya viene ejecutando:

Trabajo conjunto: se informó sobre las acciones que actualmente despliega el Gobierno de San Juan en coordinación con las Fuerzas Federales.

se informó sobre las acciones que actualmente despliega el Gobierno de San Juan en coordinación con las Fuerzas Federales. Asistencia focalizada: se evaluaron las vías más eficaces para canalizar las donaciones e iniciativas solidarias que surjan desde la provincia hacia las zonas más afectadas por el desastre natural del pasado 24 de junio.

se evaluaron las vías más eficaces para canalizar las donaciones e iniciativas solidarias que surjan desde la provincia hacia las zonas más afectadas por el desastre natural del pasado 24 de junio. Vínculo institucional: se acordó mantener un canal de diálogo abierto y permanente para definir los próximos pasos logísticos del envío de asistencia. "El propósito es acompañar cada iniciativa solidaria que surja a partir de esta emergencia y fortalecer la articulación entre el Estado provincial y quienes hoy han elegido a San Juan como su hogar", destacó la ministra.