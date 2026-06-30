    • 30 de junio de 2026 - 10:31

    Un experto sanjuanino se la juega: ¿caerá o no nieve este miércoles en el Gran San Juan?

    Germán Poblete dio su mirada sobre el fenómeno que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional.

    Hay gran expectativa sobre si la nieve llegará al Gran San Juan.

    Hay gran expectativa sobre si la nieve llegará al Gran San Juan.

    Foto:

    El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un día muy frío, ventoso, lluvioso y con probabilidad de nevadas para este miércoles en San Juan. El organismo nacional anuncia una mínima entorno a los 4° y una máxima de 10°, aunque otros modelos ponen la máxima en apenas 6°.

    Leé además

    por el efecto isla de calor no nevaria en el gran san juan: que es este fenomeno meteorologico

    Por el efecto "isla de calor" no nevaría en el Gran San Juan: qué es este fenómeno meteorológico
    a un ano de la historica nevada en el gran san juan, pronostican nieve, lluvia y viento para mitad de semana

    A un año de la histórica nevada en el Gran San Juan, pronostican nieve, lluvia y viento para mitad de semana

    La pregunta del millón por estas horas es saber si nevará o no en el Gran San Juan, si veremos caer copos de nieve en Plaza 25 de Mayo o en la de Villa Krause.

    El climatólogo Germán Poblete explicó lo que puede pasar mañana: " El miércoles es el día clave. Ya se ve la baja segregada que hace que el aire ascienda y se forme una tremenda nubosidad activa, que es la que está asociada a precipitaciones. A lo que se le va a sumar un viento sur de unos 26 km/h. Vamos a tener un día muy muy frío, con unos 2 grados debido a la novedad, pero la máxima va a ser un récord va a estar entre 6 y 8 grados de máxima", contó Poblete en una entrevista con AM 1020.

    Pero, ¿a qué hora y dónde nevaría? "Entre las 14 y 15 podria darse. Y ahí aparece la posibilidad, depende de dónde encuentre cero grado, que haya nevadas en las tierras de la precordillera. Para Gran San Juan, debido a la actividad urbana, lo que se llama la isla de calor, es muy probable que no se llegue a dar", agregó.

    Además explicó que "es difícil pronosticar en dónde va a estar la línea de los 0 grados. El 0 grado es el que marca que las lluvillitas se transforman en líquidas y en sólidas. Yo creo que va a haber algún nexo aislado, en un lugar a lo mejor muy bajo, pero en el Gran San Juan, debido al calor urbano, no sé si se encuentra en los 0 grados. O sea que depende de a dónde se ubique el límite entre los líquidos y los sólidos. Eso es la cuestión".

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    hito sanjuanino: crearon el primer alfajor con harina de canamo del pais y se agoto en dias

    Hito sanjuanino: crearon el primer alfajor con harina de cáñamo del país y se agotó en días

    Por Celeste Roco Navea
    Comercio San Juan.

    Cámaras de comercio de San Juan, divididas por el horario de atención durante el partido de Argentina en el Mundial 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Barrio Teniente Silva, en Rawson, ahora cuenta con un nuevo sistema de iluminación.

    Rawson transforma el Barrio Teniente Silva: nueva luminaria LED pone fin a un reclamo vecinal de 30 años

    Por Fabiana Juarez
    Vacaciones en San Juan.

    Vacaciones de invierno: San Juan y un gran abanico de actividades para toda la familia

    Por Redacción Diario de Cuyo