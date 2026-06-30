Un experto sanjuanino se la juega: ¿caerá o no nieve este miércoles en el Gran San Juan?

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El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un día muy frío, ventoso, lluvioso y con probabilidad de nevadas para este miércoles en San Juan. El organismo nacional anuncia una mínima entorno a los 4° y una máxima de 10°, aunque otros modelos ponen la máxima en apenas 6°.

La pregunta del millón por estas horas es saber si nevará o no en el Gran San Juan, si veremos caer copos de nieve en Plaza 25 de Mayo o en la de Villa Krause.

El climatólogo Germán Poblete explicó lo que puede pasar mañana: " El miércoles es el día clave. Ya se ve la baja segregada que hace que el aire ascienda y se forme una tremenda nubosidad activa, que es la que está asociada a precipitaciones. A lo que se le va a sumar un viento sur de unos 26 km/h. Vamos a tener un día muy muy frío, con unos 2 grados debido a la novedad, pero la máxima va a ser un récord va a estar entre 6 y 8 grados de máxima", contó Poblete en una entrevista con AM 1020.

Pero, ¿a qué hora y dónde nevaría? "Entre las 14 y 15 podria darse. Y ahí aparece la posibilidad, depende de dónde encuentre cero grado, que haya nevadas en las tierras de la precordillera. Para Gran San Juan, debido a la actividad urbana, lo que se llama la isla de calor, es muy probable que no se llegue a dar", agregó.