A un año de la histórica nevada en el Gran San Juan, pronostican nieve, lluvia y viento para mitad de semana

Después de varios días con frío pero condiciones estables, el tiempo dará un giro importante en San Juan. El miércoles llegará con un marcado descenso de la temperatura y un combo de fenómenos que incluirá lluvias, probabilidad de nevadas y fuertes vientos del sector sur, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Rivadavia avanza con un plan integral de refacción en los edificios de las uniones vecinales

Yesica Mut, la dueña de la parrilla en San Juan: práctica heredada y los secretos para lograr el mejor asado

La jornada romperá con la monotonía de los días anteriores. Se espera una temperatura mínima de 2°C y una máxima que apenas alcanzará los 6°C, en un escenario típicamente invernal.

Además, e l pronóstico adquiere un significado especial, ya que se cumple un año de las históricas nevadas que sorprendieron al Gran San Juan. Para este miércoles, el SMN anticipa entre un 10% y un 40% de probabilidad de nevadas, por lo que no se descarta que el fenómeno vuelva a presentarse, aunque con una probabilidad moderada.

El viento del sector sur será otro de los protagonistas de la jornada . Durante la mañana se prevén velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. Si bien por la tarde la intensidad del viento disminuirá, las condiciones de frío e inestabilidad se mantendrán.

Exactamente a un año de la histórica nevada en el Gran San Juan, los sanjuaninos podrían presenciar nuevamente el fenómeno. Es que el aniversario de aquella nevada coincide con un nuevo ingreso de aire polar. Si bien las probabilidades son moderadas y no existe certeza de que el fenómeno vuelva a repetirse con la intensidad del año pasado, el recuerdo de aquella jornada histórica vuelve a entusiasmar a los sanjuaninos, que seguirán de cerca la evolución del pronóstico con la esperanza de volver a ver la ciudad teñida de blanco.

El jueves será aún más frío

Lejos de mejorar, el frío se intensificará el jueves. De acuerdo con el pronóstico del SMN, la temperatura mínima descenderá hasta los -2°C, mientras que la máxima apenas llegará a los 4°C, convirtiéndose en uno de los días más fríos de la semana.

Con este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones ante las bajas temperaturas, especialmente durante las primeras horas del día y la noche, además de mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico ante la posibilidad de nevadas.

¿Cuándo llega el alivio?

Después de la jornada más fría del año que se prevé sea el jueves, habrá que esperar para que llegue un respiro a tanto frío. El viernes la máxima será de 7°C, para el sábado pronostican nuevamente 4°C y recién para el domingo se espera que la temperatura se eleve y llegue a los 13°C. Sin dudas se vienen días de frío extremo en la provincia.

A un año de la histórica nevada

Este 29 de junio se cumple un año de una jornada que quedó grabada en la memoria de los sanjuaninos. El domingo 29 de junio de 2025, la nieve volvió a caer con fuerza sobre el Gran San Juan y dejó postales que parecían sacadas de la Cordillera: techos, autos, veredas y plazas cubiertos de blanco.

Aunque durante buena parte del día se registró agua nieve intermitente en distintos sectores de la provincia, fue durante la tarde cuando comenzaron a caer copos más grandes y persistentes. Con el correr de los minutos, la nieve empezó a acumularse y transformó el paisaje urbano en una imagen pocas veces vista. La sorpresa fue inmediata. Los sanjuaninos salieron de sus casas para disfrutar del fenómeno, sacar fotografías y compartir el momento con familiares y amigos. Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos que rápidamente se volvieron virales.

Uno de los puntos de mayor convocatoria fue la Plaza 25 de Mayo. Allí, familias enteras, jóvenes y adultos se reunieron para caminar bajo la nieve, jugar con los copos y registrar una escena que muchos nunca habían presenciado. Para una gran cantidad de chicos, fue la primera vez que pudieron ver nevar y tocar nieve sin salir de la provincia.

Según los registros meteorológicos, hacía más de una década que no se producía una acumulación de nieve en el centro sanjuanino, lo que convirtió aquella jornada en un hecho histórico para la provincia.