    • 29 de junio de 2026 - 06:47

    De la tragedia a la reinvención, la historia de Maximiliano Quero, el sanjuanino que se convirtió en orfebre tras un accidente

    Una dificultad física y la admiración por Juan Carlos Pallarols llevó a Maximiliano Quero a incursionar en la orfebrería. Su historia, marcada por la lucha constante.

    image
    Por Celeste Roco Navea

    La presencia de Maximiliano Quero no pasa desapercibida en cada feria en la que participa. Un mate gigante engalana una mesa cargada de tesoros de gran valor, cada uno distinto entre sí. Sin proponérselo se convirtió en orfebre y hoy esa técnica se ha vuelto en un estilo de vida tras un episodio que lo marcó para siempre.

    Leé además

    Alumnos de una escuela de Primaria para Adultos bautizaron las calles de Vallecito.

    Vallecito con identidad: alumnos de la Primaria Nocturna le dieron nombre y voz a las calles del pueblo
    Alumnos de la UCCuyo harán sus prácticas profesionales en el Servicio Penitenciario Provincial.

    Por primera vez, la UCCuyo ingresa al Servicio Penitenciario Provincial con prácticas médicas

    Por Fabiana Juarez

    El sanjuanino vecino de Santa Lucía se autodefine como “artesano orfebre”, y cada una de sus creaciones dan fe de ello. Sin embargo, hace dos décadas atrás su realidad era otra. “Hace 20 años tuve un accidente y me quedó una discapacidad en una pierna. Se me cerraron todas las puertas y dije: tengo que hacer algo con las manos”, recordó.

    Luego del siniestro Maximiliano perdió su trabajo en una fábrica y comenzó a barajar opciones para obtener un ingreso. Según contó, siempre le llamaron la atención los artesanos que participaban en la elaboración de los bastones presidenciales, como Juan Carlos Pallarols. Esa curiosidad fue el punto de partida para comenzar a aprender una actividad que con el tiempo se transformó en su trabajo.

    De manera autodidacta comenzó a desarrollar la orfebrería, manipulando principalmente alpaca, bronce y cobre, materiales que combina y suelda con plata para dar forma a colgantes, bombillas, aros, pulseras y distintos objetos personalizados. Además, incorpora piedras semipreciosas provenientes de diferentes provincias, como ónix de San Luis y Salta, lo que le brinda un valor agregado a cada creación.

    "De una pieza de metal la transformamos en algo único", explicó el artesano, quien destaca que la innovación es clave para mantenerse vigente. "Siempre hay que estar cambiando ideas y reinventándose", aseguró.

    La actividad no está exenta de dificultades. Conseguir materia prima suele ser uno de los principales desafíos, ya que muchos de los insumos deben adquirirse en Buenos Aires. Sin embargo, eso no ha sido un obstáculo para seguir creciendo y sumando más propuestas que no pasan desapercibidas por quienes tienen la oportunidad de cruzárselo en alguna feria o evento.

    El reconocimiento del público es uno de los motores que lo impulsan a continuar. "A la gente le gustan las cosas que hago y eso te da la motivación para seguir produciendo", señaló.

    Con una década de experiencia en el oficio, Maximiliano continúa apostando al trabajo artesanal y a la creación de piezas personalizadas, demostrando que una situación adversa puede convertirse en una oportunidad para construir un nuevo proyecto de vida.

    Dónde encontrar las artesanías de Maximiliano Quero

    Quienes deseen conocer sus trabajos y adquirir las piezas pueden seguirlo en su cuenta de Instagram @maximilianoquero.

    Además, participa habitualmente en distintas ferias de artesanos de San Juan. Según comentó, suele ubicarse en los espacios donde se encuentra el tradicional "Mate Grande", un punto de referencia para quienes recorren estos espacios.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    mas de 700 personas disfrutaron de la segunda edicion de cuyanas al fuego en rivadavia

    Más de 700 personas disfrutaron de la segunda edición de Cuyanas al Fuego en Rivadavia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Si se cumple lo pronosticado por el SMN se viene la semana más fría del año en San Juan

    Se viene la semana más fría del año: pronostican mínimas de hasta 2 grados bajo cero en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cambiar el paradigma: investigadores sanjuaninos impulsan biofertilizantes y soluciones sustentables para la agroindustria

    Cambiar el paradigma: investigadores sanjuaninos impulsan biofertilizantes y soluciones sustentables para la agroindustria

    Por Gimena Contrera Díaz
    Sandra Lirio. Foto: Diario de Cuyo.

    La nueva vida de la exfuncionaria Sandra Lirio, la sanjuanina que encontró su lugar entre los blends de té

    Por Gimena Contrera Díaz