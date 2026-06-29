Vallecito con identidad: alumnos de la Primaria Nocturna le dieron nombre y voz a las calles del pueblo

El pueblo caucetero de Vallecito arrastra una realidad que cala hondo en el día a día de sus habitantes: las calles no tienen nombre ni numeración, dificultando hasta la llegada de una ambulancia. Por eso, alumnos de la Escuela Doctor Aman Rawson, de primaria para adultos , decidieron bautizarlas con el consenso de los vecinos. Ahora esperan la aprobación oficial.

De la tragedia a la reinvención, la historia de Maximiliano Quero, el sanjuanino que se convirtió en orfebre tras un accidente

Vivir en Vallecito, en Caucete , significa, de alguna manera, habitar un vacío en los mapas oficiales. Significa guiar a una ambulancia, a los bomberos o al patrullero con el histórico pero impreciso "al lado de la casa de...", o resignarse a no poder recibir una simple encomienda o una compra realizada de manera online. No tener una dirección postal es, en los tiempos que corren, una forma de invisibilidad. Teniendo en cuenta estas necesidades de cambio nació el proyecto escolar proyecto "Nuestras Calles, Nuestra Identidad".

Pero las realidades están hechas para ser transformadas, y el motor del cambio surgió desde un rincón donde las segundas oportunidades se convierten en hechos cotidianos: las aulas de la Educación Primaria para Adultos. Los alumnos de la Escuela Doctor Aman Rawson (Anexo Aula Satélite Vallecito), guiados por el profesor Claudio Chávez , decidieron que ya era hora de que su pueblo tuviera nombre propio en cada esquina. Así nació “Nuestras Calles, Nuestra Identidad”, un proyecto que trasciende lo escolar para convertirse en una cruzada histórica.

La propuesta nació fiel al espíritu de la educación de adultos: identificar un problema real del entorno y diseñar acciones concretas para resolverlo. Para estos estudiantes, hombres y mujeres que asisten a clases después de largas y sacrificadas jornadas de trabajo, el desafío fue inmenso. No se trató simplemente de rellenar renglones en un cuaderno, sino de sumergirse en una investigación profunda sobre los aspectos legales que rigen el nombramiento de las calles, debatir, votar y, finalmente, salir a embarrarse los zapatos para hacer trabajo de campo.

"Cabe destacar y resaltar la importancia que tiene la educación primaria de adultos, no sólo en Vallecito sino en toda la provincia", reflexiona con profunda emoción el profesor Claudio Chávez. "Brindarles la posibilidad a personas adultas que no pudieron terminar su primaria por diferentes motivos, contenerlos cuando vienen a clase después de haber trabajado todo el día, apoyarlos y motivarlos para que puedan lograr lo que ellos se propongan, es algo que me llena de orgullo como docente. El escuchar a un alumno comentar que ahora que está aprendiendo ciertos temas le puede ayudar a sus nietos con las tareas de la escuela, es algo que no tiene precio".

El proyecto no caminó en soledad. Encontró un sostén fundamental en la directora de la institución, la Marta Montivero, quien brindó la guía necesaria para el diseño de la propuesta. Asimismo, el trabajo en el aula pudo trascender hacia toda la comunidad gracias al apoyo incondicional de la supervisora Rosa Maturano de Zalazar y de la directora de Área, Mabel Calderón.

El fruto de tanto esfuerzo tuvo su vidriera inicial en la muestra de adultos realizada en el Centro Cívico, donde conmovió a los presentes, y actualmente se encuentra en el Concejo Deliberante de Caucete a la espera de su aprobación formal, contando ya con el valioso aval del concejal Ramiro Fernández.

La logística de la identidad: la elección de las raíces

El proceso de bautizar un pueblo requirió de una organización meticulosa y un espíritu profundamente democrático. En los inicios del debate dentro del aula, los alumnos plantearon tres categorías posibles para los nombres: personajes históricos, fechas patrias y flora local. Tras una votación donde se buscó que la comunidad se sintiera verdaderamente representada y reflejada, la opción de la flora autóctona se consagró como la gran ganadora. Los vecinos querían que sus calles olieran y tuvieran el color de la tierra que los vio nacer.

A partir de allí, comenzó la labor científica y social. Los estudiantes investigaron minuciosamente las propiedades y características de cada especie vegetal de la zona para justificar técnicamente su elección. Luego, plano en mano, salieron a recorrer el pueblo de Sur a Norte y de Este a Oeste. Caminaron cada sendero para dibujar el mapa, establecer el "Punto 0" desde donde nacerá la numeración de las viviendas y visitar casa por casa a sus vecinos, explicándoles la iniciativa y recolectando las firmas que hoy respaldan el proyecto ante el municipio caucetero.

Gracias a este minucioso relevamiento, el mapa de Vallecito dejará de ser un lienzo en blanco para vestirse con nombres que relatan su propia esencia:

Tinticaco (Algarrobo retorcido)

(Algarrobo retorcido) Jarilla

Retama

Albaricoque

Algarrobo

Ajenjo

Chica

Atamisqui

Pichana

Cardón

Incayuyo

Chañar

Brea

Palo Azul

Para coronar el trazado, y como no podía ser de otra manera en una tierra tan ligada al sentimiento popular y a su propia historia ferroviaria y civil, la lista se completó con dos referencias ineludibles: Difunta Correa y Estación Vallecito.

Un orgullo imborrable

Ver el crecimiento de los alumnos a lo largo de este trayecto ha sido, para quienes formaron parte, una experiencia inolvidable. Observar cómo hombres y mujeres que quizás llegaron con timidez al aula hoy se plantan ante sus vecinos y las autoridades a defender un proyecto de ordenanza, es la prueba fehaciente de que la educación transforma realidades. Desarrollaron herramientas técnicas, cartográficas y de oratoria, pero por sobre todo, sanaron una vieja herida de su comunidad.

'Identificar las calles es muchísimo más que colgar un cartel de chapa en una esquina. Es un grito de existencia. Es decirle al resto del mundo: Aquí estamos, este es nuestro lugar en la tierra, este es nuestro hogar. Cambiar las viejas referencias imprecisas por un nombre propio, elegido y parido por los mismos habitantes, constituye un acto de soberanía y de estricta dignidad comunitaria’, dijo el profesor.

En Vallecito, el proyecto "Nuestras Calles, Nuestra Identidad" demostró con creces que la escuela de adultos no sólo alfabetiza y enseña a sacar cuentas; la escuela de adultos abraza, repara el pasado y reescribe el futuro. Hoy, esos alumnos trazaron su propio rumbo. Ellos ya le dieron identidad a su pueblo, dejando un legado eterno en la tierra de Caucete y un orgullo que quedará grabado para siempre en el corazón de sus familias.