Se viene la semana más fría del año: pronostican mínimas de hasta 2 grados bajo cero en San Juan

Tras un cierre de semana con temperaturas otoñales, el frío polar comenzará a sentirse con fuerza desde este lunes. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa varios días con máximas que no superarán los 7 grados y mínimas bajo cero.

Si se cumple lo pronosticado por el SMN se viene la semana más fría del año en San Juan

Después de un domingo fresco pero soleado, San Juan se prepara para atravesar un marcado descenso de la temperatura que, de cumplirse el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dejará los días más fríos del año en la provincia.

Luego de un fin de semana con condiciones relativamente otoñales, el invierno comenzará a hacerse sentir con intensidad desde el lunes. Para el inicio de la semana se espera una temperatura máxima de 12ºC, aunque la mínima descenderá hasta los 0ºC durante las primeras horas de la mañana.

El martes continuará el frío con una máxima de 13ºC, pero la mínima volverá a ubicarse por debajo del punto de congelación, alcanzando los -2°C, por lo que será una de las mañanas más frías de lo que va del año.

Sin embargo, el mayor impacto llegará a partir del miércoles. Ese día la temperatura oscilará entre los 2 y los 7ºC, mientras que el jueves será la jornada más cruda de la semana: la máxima apenas alcanzará los 4°C y la mínima volverá a caer hasta los -2°C.

Las bajas temperaturas continuarán durante el viernes, con una máxima prevista de 7 grados y una mínima de -2°C, mientras que el sábado el termómetro marcará una mínima de -1°C y una máxima que nuevamente rondará apenas los 4°C.