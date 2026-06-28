    • 28 de junio de 2026 - 14:03

    Se viene la semana más fría del año: pronostican mínimas de hasta 2 grados bajo cero en San Juan

    Tras un cierre de semana con temperaturas otoñales, el frío polar comenzará a sentirse con fuerza desde este lunes. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa varios días con máximas que no superarán los 7 grados y mínimas bajo cero.

    Si se cumple lo pronosticado por el SMN se viene la semana más fría del año en San Juan

    Si se cumple lo pronosticado por el SMN se viene la semana más fría del año en San Juan

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de un domingo fresco pero soleado, San Juan se prepara para atravesar un marcado descenso de la temperatura que, de cumplirse el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dejará los días más fríos del año en la provincia.

    Leé además

    Se viene un domingo fresco: pronostican una máxima de 13°C

    Domingo fresco en San Juan: así estará el estado del tiempo este domingo 28 de junio
    El extraño caso de la joven que busca a su madre biológica pero no sabe con certeza ni su propia edad.

    El extraño caso de la joven que busca a su familia biológica pero no sabe con certeza ni su propia edad

    Luego de un fin de semana con condiciones relativamente otoñales, el invierno comenzará a hacerse sentir con intensidad desde el lunes. Para el inicio de la semana se espera una temperatura máxima de 12ºC, aunque la mínima descenderá hasta los 0ºC durante las primeras horas de la mañana.

    El martes continuará el frío con una máxima de 13ºC, pero la mínima volverá a ubicarse por debajo del punto de congelación, alcanzando los -2°C, por lo que será una de las mañanas más frías de lo que va del año.

    Sin embargo, el mayor impacto llegará a partir del miércoles. Ese día la temperatura oscilará entre los 2 y los 7ºC, mientras que el jueves será la jornada más cruda de la semana: la máxima apenas alcanzará los 4°C y la mínima volverá a caer hasta los -2°C.

    Las bajas temperaturas continuarán durante el viernes, con una máxima prevista de 7 grados y una mínima de -2°C, mientras que el sábado el termómetro marcará una mínima de -1°C y una máxima que nuevamente rondará apenas los 4°C.

    Ante este panorama, se recomienda extremar los cuidados, especialmente durante las primeras horas del día y la noche, cuando el frío será más intenso.

    Si el pronóstico del SMN se mantiene, San Juan ingresará en una semana de auténtico invierno, con temperaturas que marcarán el período más frío de 2026 hasta el momento.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    SISMO EN SAN JUAN.

    Un sismo de magnitud 4,3 sacudió la madrugada de San Juan

    Viento.

    Emitieron un alerta por fuertes vientos para gran parte de San Juan

    dario barassi protagonizo una nueva campana turistica de san juan y sorprendio leyendo diario de cuyo

    Darío Barassi protagonizó una nueva campaña turística de San Juan y sorprendió leyendo DIARIO DE CUYO

    todos los nombres de los 124 candidatos que compiten por cargos judiciales clave en san juan

    Todos los nombres de los 124 candidatos que compiten por cargos judiciales clave en San Juan