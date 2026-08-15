    • 15 de agosto de 2026 - 16:10

    San Juan sumó 7 sismos de baja magnitud este fin de semana según informó el INPRES

    El Instituto Nacional de Prevención Sísmica registró una seguidilla de temblores en territorio sanjuanino. Conocé los detalles del último movimiento registrados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tierra volvió a registrar movimiento en suelo sanjuanino de forma sostenida. Una secuencia de temblores de baja intensidad encendió nuevamente los reportes del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), reafirmando la condición de la provincia como una de las regiones con mayor exposición a este tipo de fenómenos en el país.

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    Si bien los eventos no representan un peligro extraordinario, la seguidilla de movimientos vuelve a poner el foco en la constante dinámica tectónica local.

    El reporte del INPRES: 7 sismos acumulados

    De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el organismo nacional en su plataforma de monitoreo continuo, ya se contabilizan 7 sismos de baja magnitud registrados de manera consecutiva este sábado, manteniéndose todos en un rango menor, por debajo de los 3 grados:

    Último movimiento registrado: Sábado 15 de agosto a las 11:38 hs, con epicentro a 25 km al SE de Calingasta, 30 km al NE de Barreal y 73 km al O de San Juan. Tuvo una magnitud de 2,7 y una profundidad de 115 km.

    El registro en Iglesia: Se produjo durante la madrugada con epicentro en el departamento Iglesia, alcanzando una magnitud de 2,2 a unos 17 kilómetros de profundidad.

    La secuencia previa y actual: Durante la jornada del viernes y las primeras horas de este sábado, los aparatos del INPRES detectaron oscilaciones que oscilaron entre los 2,5 y 3,0 grados, sumando un total de 7 movimientos que alertaron a los sistemas automáticos de control.

    Actividad habitual bajo constante monitoreo

    Aunque la intensidad de estos eventos fue baja y, en su mayoría, casi imperceptible para la población, los especialistas recuerdan que este comportamiento forma parte de la actividad sísmica habitual de San Juan.

    La provincia convive diariamente con el monitoreo riguroso del INPRES, una herramienta fundamental para mantener la prevención y el análisis técnico ante la constante liberación de energía en las fallas locales.

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