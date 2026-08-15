    • 15 de agosto de 2026 - 08:35

    Plantines y granja: cómo funciona el innovador abordaje terapéutico en San Juan

    El Ministerio de Desarrollo Humano puso en marcha un programa terapéutico que incorpora la horticultura y el contacto con animales.

    09f2a75f5447c1a9ab6b9b7e2a66895a_L
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la salud mental y la inclusión social, la cartera de Desarrollo Humano de San Juan implementó una innovadora propuesta de abordaje terapéutico que combina el trabajo con la tierra y el cuidado de animales de granja.

    Leé además

    vinos de altura, gastronomia y eclipse lunar: se viene pedernal bajo las estrellas en san juan

    Vinos de altura, gastronomía y eclipse lunar: se viene "Pedernal Bajo las Estrellas" en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el smn anuncio un dia fresco como anticipo a dos jornadas lluviosas: asi estara el sabado 15 de agosto en san juan

    El SMN anunció un día fresco como anticipo a dos jornadas lluviosas: así estará el sábado 15 de agosto en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Aquellas personas que hacen sus abordajes en la Casa Convivencial Terapéutica Proyecto Juan asistieron en una jornada de campo a la granja agroecológica Tía Nora, en Albardón, para ver de cerca cómo es el trabajo en la huerta, cosechando verduras orgánicas; también aprendieron algunos secretos del cuidado de los animales y estuvieron en contacto con caballos, cabras, ovejas, conejos y gallinas. Además hicieron almácigos de temporada.

    La iniciativa, desarrollada en espacios de contención de la provincia, apunta a generar herramientas de integración, responsabilidad y estimulación emocional para los participantes a través del contacto directo con la naturaleza.

    Horticultura y vínculo animal como ejes de sanación

    El programa terapéutico utiliza la huerta y la cría de animales como herramientas centrales de rehabilitación y acompañamiento. Entre las actividades principales se destacan:

    Cultivo y cuidado de plantines: Los asistentes participan activamente en todo el ciclo productivo, desde la germinación y el trasplante hasta el mantenimiento de espacios verdes, fomentando la paciencia, el trabajo en equipo y la concentración.

    Interacción con animales de granja: El cuidado cotidiano de especies menores promueve la empatía, reduce los niveles de estrés y estimula la autoestima mediante la responsabilidad compartida.

    Un enfoque integral para el bienestar

    Desde el área ministerial destacaron que estas prácticas forman parte de un enfoque interdisciplinario que complementa los tratamientos tradicionales. La labor comunitaria y productiva no solo favorece la adquisición de nuevos oficios y hábitos saludables, sino que genera un entorno propicio para la recuperación psicosocial de los sanjuaninos incluidos en el dispositivo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    naturgy san juan: habilitan los reclamos tecnicos online y el seguimiento desde el celular

    Naturgy San Juan: habilitan los reclamos técnicos online y el seguimiento desde el celular

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imágen del vehiculo que capto la mujer. 

    Una mujer denunció que un auto la siguió en pleno centro de Jáchal: "Insistía que me fuera a dormir con él"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el registro civil de san juan detalla las nuevas medidas de seguridad tecnologicas del dni

    El Registro Civil de San Juan detalla las nuevas medidas de seguridad tecnológicas del DNI

    Por Redacción Diario de Cuyo
    boletas de luz por las nubes: concejales de jachal presentaron una nota a directivos de naturgy

    Boletas de luz por las nubes: concejales de Jáchal presentaron una nota a directivos de Naturgy

    Por Redacción Diario de Cuyo