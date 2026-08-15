Plantines y granja: cómo funciona el innovador abordaje terapéutico en San Juan

En el marco de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la salud mental y la inclusión social, la cartera de Desarrollo Humano de San Juan implementó una innovadora propuesta de abordaje terapéutico que combina el trabajo con la tierra y el cuidado de animales de granja.
Aquellas personas que hacen sus abordajes en la Casa Convivencial Terapéutica Proyecto Juan asistieron en una jornada de campo a la granja agroecológica Tía Nora, en Albardón, para ver de cerca cómo es el trabajo en la huerta, cosechando verduras orgánicas; también aprendieron algunos secretos del cuidado de los animales y estuvieron en contacto con caballos, cabras, ovejas, conejos y gallinas. Además hicieron almácigos de temporada.
La iniciativa, desarrollada en espacios de contención de la provincia, apunta a generar herramientas de integración, responsabilidad y estimulación emocional para los participantes a través del contacto directo con la naturaleza.
Horticultura y vínculo animal como ejes de sanación
El programa terapéutico utiliza la huerta y la cría de animales como herramientas centrales de rehabilitación y acompañamiento. Entre las actividades principales se destacan:
Cultivo y cuidado de plantines: Los asistentes participan activamente en todo el ciclo productivo, desde la germinación y el trasplante hasta el mantenimiento de espacios verdes, fomentando la paciencia, el trabajo en equipo y la concentración.
Interacción con animales de granja: El cuidado cotidiano de especies menores promueve la empatía, reduce los niveles de estrés y estimula la autoestima mediante la responsabilidad compartida.
Un enfoque integral para el bienestar
Desde el área ministerial destacaron que estas prácticas forman parte de un enfoque interdisciplinario que complementa los tratamientos tradicionales. La labor comunitaria y productiva no solo favorece la adquisición de nuevos oficios y hábitos saludables, sino que genera un entorno propicio para la recuperación psicosocial de los sanjuaninos incluidos en el dispositivo.