Plantines y granja: cómo funciona el innovador abordaje terapéutico en San Juan

El Ministerio de Desarrollo Humano puso en marcha un programa terapéutico que incorpora la horticultura y el contacto con animales.

En el marco de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la salud mental y la inclusión social, la cartera de Desarrollo Humano de San Juan implementó una innovadora propuesta de abordaje terapéutico que combina el trabajo con la tierra y el cuidado de animales de granja.

Aquellas personas que hacen sus abordajes en la Casa Convivencial Terapéutica Proyecto Juan asistieron en una jornada de campo a la granja agroecológica Tía Nora, en Albardón, para ver de cerca cómo es el trabajo en la huerta, cosechando verduras orgánicas; también aprendieron algunos secretos del cuidado de los animales y estuvieron en contacto con caballos, cabras, ovejas, conejos y gallinas. Además hicieron almácigos de temporada.

La iniciativa, desarrollada en espacios de contención de la provincia, apunta a generar herramientas de integración, responsabilidad y estimulación emocional para los participantes a través del contacto directo con la naturaleza.

Horticultura y vínculo animal como ejes de sanación El programa terapéutico utiliza la huerta y la cría de animales como herramientas centrales de rehabilitación y acompañamiento. Entre las actividades principales se destacan:

Cultivo y cuidado de plantines: Los asistentes participan activamente en todo el ciclo productivo, desde la germinación y el trasplante hasta el mantenimiento de espacios verdes, fomentando la paciencia, el trabajo en equipo y la concentración.