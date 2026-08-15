El SMN anunció un día fresco como anticipo a dos jornadas lluviosas: así estará el sábado 15 de agosto en San Juan

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que la máxima llegue hasta los 15°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que este sábado 15 agosto será un día fresco, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de vientos ni lluvias.

De acuerdo con el pronóstico difundido, la jornada se presentará con una temperatura mínima por la mañana que se ubicará en torno a 1°C.

Durante la tarde, el termómetro llegará apenas a los 15°C, mientras que el viento se mantendrá leve desde el sector sur durante todo el día entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para la noche se espera que las condiciones se mantengan sin la aparición de precipitaciones.

Sin embargo, las condiciones variarían a partir de la madrugada del domingo cuando se espera un día pasado por agua. Durante las primeras horas y al mediodía habría lloviznas, mientras que para la tarde aumenta la posibilidad de lluvias en el Gran San Juan y alrededores.

Para el lunes se espera que continúen las lluvias durante todo el día extendiéndose incluso hasta la noche.