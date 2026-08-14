    • 14 de agosto de 2026 - 21:30

    Naturgy San Juan: habilitan los reclamos técnicos online y el seguimiento desde el celular

    La empresa incorporó una nueva herramienta en su Oficina Virtual. Los usuarios ya pueden reportar cortes de luz, problemas de tensión o cables caídos de manera digital y monitorear el estado de cada gestión en tiempo real.

    Naturgy-San-Juan
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de un proceso continuo de digitalización y modernización de sus canales de atención, Naturgy San Juan anunció la incorporación de una funcionalidad clave en su plataforma digital: desde ahora, los usuarios pueden realizar y consultar el seguimiento de reclamos técnicos de manera totalmente online.

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    La herramienta busca agilizar la respuesta ante las contingencias del servicio eléctrico, permitiendo que los sanjuaninos reporten inconvenientes de forma rápida, sencilla y sin necesidad de realizar llamadas telefónicas o trámites presenciales.

    ¿Qué tipos de reclamos se pueden realizar?

    La nueva opción dentro de la plataforma contempla un amplio abanico de situaciones técnicas cotidianas relacionadas con el suministro, entre las que se destacan:

    Falta de servicio eléctrico (total o parcial).

    Problemas de tensión (alta o baja).

    Inconvenientes en el puesto de medición o medidores dañados.

    Conductores cortados o cables sueltos en la vía pública.

    Instalaciones caídas, tales como postes o cajas de luz.

    Chispazos o explosiones eléctricas en la red.

    Instalaciones electrificadas que representen un riesgo para la seguridad pública.

    ¿Cómo acceder a la herramienta?

    La gestión se canaliza a través de la Oficina Virtual de la compañía, la cual se encuentra disponible mediante dos vías principales:

    Aplicación móvil: Descargable de forma gratuita para dispositivos con sistemas operativos iOS y Android.

    Sitio web oficial: Ingresando desde cualquier computadora o dispositivo con acceso a internet a su portal digital oficial.

    Además de levantar el reporte técnico, el sistema otorga la ventaja diferencial de poder hacer un seguimiento detallado del estado del trámite desde la misma interfaz, optimizando los tiempos de resolución y brindando mayor previsibilidad al usuario.

    Una plataforma integral

    Con esta incorporación, la Oficina Virtual de Naturgy San Juan se consolida como un canal de autogestión completo. La herramienta ya permitía realizar de manera digital otras acciones frecuentes como:

    Consultar y descargar facturas vigentes o anteriores.

    Efectuar pagos rápidos con tarjeta de débito o crédito.

    Adherirse al servicio de factura digital.

    Revisar el historial completo de consumos y facturación.

    Gestionar solicitudes vinculadas a la titularidad del servicio.

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