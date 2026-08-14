Seguridad Náutica refuerza los operativos en los diques de San Juan: realizan simulacros sorpresivos

Con el propósito de garantizar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier eventualidad en el agua, la Dirección Náutica dependiente de la Subsecretaría de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte de San Juan intensificó las tareas preventivas mediante un riguroso esquema de simulacros sorpresivos en los diques de la provincia.

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Los operativos se desarrollan durante la temporada baja sin previo aviso, una estrategia diseñada deliberadamente para evaluar al personal bajo condiciones idénticas a las de una emergencia real.

Durante cada uno de los simulacros imprevistos, los supervisores del área analizan tres pilares fundamentales para medir la eficiencia operativa:

Tiempos de respuesta: Se cronometra el lapso exacto transcurrido desde el momento en que se emite la alerta hasta el despliegue efectivo de los equipos de rescate en el agua.

Protocolos de actuación: Se supervisa la cadena de mando, los canales de comunicación, el uso de los recursos humanos y la correcta disponibilidad del material de salvataje necesario.

Detección de mejoras: Se identifican posibles demoras, fallas logísticas o necesidades operativas para corregirlas de manera inmediata.

Planificación estratégica rumbo al verano

Estas acciones forman parte de la planificación preventiva anticipada que la cartera deportiva provincial lleva adelante de cara a la próxima temporada estival, período en el cual los espejos de agua de San Juan experimentan una afluencia masiva de deportistas, turistas y familias.

La iniciativa es ejecutada de manera conjunta por el Departamento Náutico y Deporte Motor y el equipo de Seguridad Náutica. Las labores en terreno cuentan con la participación del personal especializado integrado por Raúl Quiroga, Javier Agüero, Víctor Meglioli, Norma Muniello, Raúl Fuentes y Pablo Quiroga, bajo la coordinación general de Jorge Maldonado y el profesor Eduardo Cerimedo.