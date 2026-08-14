Salud lanza una campaña de donación de sangre en cada ministerio de San Juan: el objetivo es llegar a 800 donantes mensuales

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento permanente de sangre segura para los hospitales de la provincia, el Ministerio de Salud de San Juan, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), puso en marcha una estrategia clave: llevar las colectas de sangre directamente a cada ministerio y dependencia estatal.

La directora del IPHEM, doctora Rosario Roca, explicó que hasta el momento las colectas se realizaban principalmente en la planta baja del Centro Cívico, donde podían acercarse empleados y público en general. “La idea es ir ministerio por ministerio. Siempre hemos hecho colectas en la planta baja, abiertas a todo el público. Estas siguen siendo abiertas también, pero hemos diseñado para este segundo semestre ir piso por piso".

Aunque el sistema sanitario provincial cuenta con el stock necesario para cubrir las urgencias diarias, la directora del IPHEM, la doctora Rosario Roca, advirtió que el margen de seguridad es ajustado. "Con el abastecimiento estamos a raya. No falta, pero tampoco sobra", explicó la funcionaria.

El desafío principal radica en la caducidad de los componentes sanguíneos. Mientras que los glóbulos rojos pueden conservarse hasta 42 días, las plaquetas tienen una vida útil muy corta, de apenas 5 a 7 días. Esta dinámica obliga a mantener un flujo constante de donaciones para evitar complicaciones ante imprevistos.

Actualmente, el IPHEM recibe un promedio de 600 donantes mensuales, una cifra que desde el área consideran insuficiente para el contexto actual. La meta fijada por las autoridades es alcanzar entre 700 y 800 aportantes por mes.

La necesidad de incrementar este número responde, en gran medida, a la creciente demanda que enfrenta el sistema de salud pública en San Juan. "Muchas personas que han perdido su cobertura de obra social o enfrentan dificultades económicas concurren directamente a los hospitales públicos, lo que recarga el sistema y aumenta la demanda de insumos críticos", sostuvo Roca.

Donante voluntario vs. Donante de reposición

Desde el organismo hicieron un llamado especial a la comunidad para diferenciarse del "donante de reposición" —aquel que lo hace solo ante una urgencia de un familiar o conocido— y convertirse en "donante voluntario".

"La escasez de donantes voluntarios es un problema a nivel nacional. La donación es un acto seguro, rápido y que no perjudica la salud", recordaron desde el instituto, buscando derribar los mitos que aún frenan a muchos potenciales donantes.

¿Cómo sumarse a la campaña?

La campaña, que ya comenzó su recorrido por las reparticiones estatales, no será exclusiva para empleados públicos. Las colectas seguirán abiertas a la comunidad en general, pero con una nueva modalidad de cercanía que busca agilizar el proceso y sumar más manos voluntarias en San Juan.

Para quienes deseen informarse sobre los requisitos para donar, el IPHEM mantiene sus canales de consulta abiertos de forma permanente.