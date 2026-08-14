La Conferencia Episcopal Argentina lanzó una colecta nacional para financiar la visita del Papa León XIV

A través de sus instituciones religiosas y educativas, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) lanzó una gran colecta nacional para financiar los preparativos de la inminente visita del Papa León XIV al país, durante el mes de noviembre de este año.
A través de las redes sociales, el secretario general del organismo y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro, encabezó la convocatoria comunitaria con el propósito de fomentar la participación colectiva y organizar una recepción de excelencia.
"Queridos amigos, estamos en un momento histórico. Es un momento de mucha alegría y mucho júbilo en la Argentina", sostuvo el monseñor al inicio de su mensaje en un video, remarcando que el objetivo central de la iniciativa es lograr que cada ciudadano, independientemente del monto de su aporte, se convierta en protagonista de la bienvenida al Pontífice.
La Colecta Nacional se realizará el fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de agosto con el fin de financiar la histórica visita del Papa León XIV, programada del 8 al 11 de noviembre. Los fondos recaudados se utilizarán exclusivamente para cubrir los costos logísticos, de comunicación, de infraestructura y de armado de escenarios en las tres sedes del viaje apostólico: Buenos Aires, Córdoba y Luján.
La autoridad eclesiástica comparó la logística del evento con la preparación habitual de un hogar familiar ante el arribo de un ser querido. "El Papa León XIV nos va a venir a visitar y como hacemos siempre en nuestra casa, cuando viene alguien muy querido, muy esperado, lo recibimos de la mejor manera. Para eso entonces nos estamos organizando", explicó Pizarro.
Finalmente, el obispo enfatizó que la sumatoria de los esfuerzos compartidos funcionará como la herramienta clave para homenajear a la máxima autoridad de la Iglesia Católica. "Esperamos que vos puedas también entonces sentirte parte de esta manera, ayudándonos a organizarnos, a prepararlo todo para poder recibirlo y que se sienta en casa, que se sienta en familia", concluyó el religioso.
Claves de la colecta de la Conferencia Episcopal Argentina
- Fechas oficiales: sábado 22 y domingo 23 de agosto en todas las misas del país.
- Lugares de recepción: parroquias, capillas, colegios católicos e instituciones eclesiásticas de toda la Argentina.
- Monto de colaboración: voluntario. Las autoridades eclesiásticas aclararon que no importa la cantidad, sino la intención de participar como comunidad.
- Canales virtuales: Para quienes prefieran donar por vía digital, el Obispado Castrense de Argentina habilitó el Alias: COLECTAIMPERADA (CBU: 0070182830009750284253).
Distribución de responsabilidades
- Financiamiento de la Iglesia: Se busca que la feligresía costee pantallas, sistemas de sonido y traslados internos para mantener la autonomía del erario público.
- Aporte estatal: El Estado Nacional intervendrá de forma exclusiva en la seguridad pública y el ordenamiento vial de los accesos, dado que el Pontífice también posee el estatus de jefe de Estado.
- Aportes privados: Se habilitaron canales formales para que empresas e instituciones puedan sumarse como benefactores de la organización.