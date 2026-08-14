La Conferencia Episcopal Argentina lanzó una colecta nacional para financiar la visita del Papa León XIV

La Conferencia Episcopal Argentina convocó a la comunidad a colaborar en parroquias, capillas y colegios para recibir al Papa.

A través de sus instituciones religiosas y educativas, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) lanzó una gran colecta nacional para financiar los preparativos de la inminente visita del Papa León XIV al país, durante el mes de noviembre de este año.

A través de las redes sociales, el secretario general del organismo y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro, encabezó la convocatoria comunitaria con el propósito de fomentar la participación colectiva y organizar una recepción de excelencia.

"Queridos amigos, estamos en un momento histórico. Es un momento de mucha alegría y mucho júbilo en la Argentina", sostuvo el monseñor al inicio de su mensaje en un video, remarcando que el objetivo central de la iniciativa es lograr que cada ciudadano, independientemente del monto de su aporte, se convierta en protagonista de la bienvenida al Pontífice.

La Colecta Nacional se realizará el fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de agosto con el fin de financiar la histórica visita del Papa León XIV, programada del 8 al 11 de noviembre. Los fondos recaudados se utilizarán exclusivamente para cubrir los costos logísticos, de comunicación, de infraestructura y de armado de escenarios en las tres sedes del viaje apostólico: Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La autoridad eclesiástica comparó la logística del evento con la preparación habitual de un hogar familiar ante el arribo de un ser querido. "El Papa León XIV nos va a venir a visitar y como hacemos siempre en nuestra casa, cuando viene alguien muy querido, muy esperado, lo recibimos de la mejor manera. Para eso entonces nos estamos organizando", explicó Pizarro.