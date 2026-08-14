    • 14 de agosto de 2026 - 13:44

    La Feria Agroproductiva desembarca en Rivadavia con sabores y productos sanjuaninos

    La propuesta llegará este sábado 15 de agosto al Parque de Rivadavia. De 9.30 a 13.30, productores y emprendedores ofrecerán alimentos frescos y elaboraciones locales directamente al público.

    La Feria Agroproductiva llega a Rivadavia este sábado

    La Feria Agroproductiva llega a Rivadavia este sábado

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Frutas y verduras frescas, conservas, panificados, aceites, plantas y productos elaborados en San Juan volverán a encontrarse en un mismo paseo. Este sábado 15 de agosto, la Feria Agroproductiva tendrá una nueva edición itinerante en el Parque de Rivadavia, con una propuesta pensada para acercar la producción provincial directamente a los consumidores.

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    La actividad se desarrollará de 9.30 a 13.30 y reunirá a productores y emprendedores sanjuaninos que llevarán parte de su producción hasta uno de los espacios más concurridos del departamento. La iniciativa mantiene una de las características centrales de la feria: generar un canal de comercialización directa, sin intermediarios entre quienes producen y quienes compran.

    Qué se podrá encontrar en la Feria Agroproductiva

    Quienes se acerquen durante la mañana podrán recorrer los puestos y encontrar frutas y verduras frescas, aceites, conservas, panificados, plantas y productos de cosmetología natural, además de otras elaboraciones realizadas por productores y emprendedores de la provincia.

    Más allá de las compras, la feria se convirtió con los años en un punto de encuentro entre la producción sanjuanina y los vecinos. El formato permite conocer quién está detrás de cada producto, consultar sobre su elaboración y acceder a alimentos y artículos de cercanía en un mismo espacio.

    La edición de Rivadavia forma parte de la modalidad itinerante con la que la Feria Agroproductiva busca salir de sus escenarios habituales y recorrer distintos puntos de la provincia, ampliando las posibilidades de comercialización para pequeños productores. Durante 2026, el Gobierno provincial diagramó un calendario con numerosas ediciones a lo largo del año.

    De esta manera, el Parque de Rivadavia tendrá este sábado una mañana con impronta bien sanjuanina: productos de la tierra, elaboraciones artesanales y trato directo con quienes los producen, en una nueva oportunidad para comprar local y acompañar a los pequeños emprendimientos de la provincia.

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