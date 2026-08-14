El Ballet Municipal "Sembrando Ilusiones" emocionó en el Cine Teatro y ahora llevará su obra a Córdoba

Con 42 artistas en escena, el elenco presentó “Un viaje a Nunca Jamás” como despedida del público sanjuanino antes de participar del Festival Desafiarte.

El Ballet Municipal “Sembrando Ilusiones” vivió una emotiva función en el Cine Teatro Municipal antes de emprender un nuevo desafío fuera de la provincia. Con la presentación de “Un viaje a Nunca Jamás”, el elenco integrado por personas con discapacidad desplegó una propuesta que reunió danza, teatro y expresión corporal.

Sobre el escenario estuvieron 42 artistas, quienes interpretaron diferentes personajes inspirados en el universo de Peter Pan. La puesta nació de un proceso de creación colectiva y adaptó la conocida historia para transmitir un mensaje centrado en la valoración de cada persona, la importancia de sentirse parte y, especialmente, en la amistad.

Una despedida antes de representar a San Juan La función tuvo además un significado particular para el grupo, ya que marcó su despedida del público sanjuanino antes de viajar a Córdoba. Allí, “Sembrando Ilusiones” volverá a presentar “Un viaje a Nunca Jamás”, esta vez representando a San Juan en un escenario de alcance nacional.

El destino será el Festival Desafiarte, un encuentro artístico nacional destinado exclusivamente a creadores con discapacidad y que reunirá diferentes expresiones artísticas. Para el ballet municipal, la participación significará la posibilidad de compartir fuera de la provincia el trabajo desarrollado por sus integrantes y llevar al escenario una obra construida colectivamente.

Así, después de su presentación en el Cine Teatro Municipal, el elenco cambiará el escenario sanjuanino por el cordobés, con la misión de representar a la provincia a través de una propuesta donde el arte y la inclusión vuelven a encontrarse.