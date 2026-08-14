Facultad de Ingeniería: una sala de simulación minera se suma a la Noche de Puertas Abiertas

La Facultad de Ingeniería (FI) de la UNSJ vuelve a convocar a estudiantes del nivel secundario, familias y al público en general a formar parte de una de sus iniciativas más esperadas: la Noche de Puertas Abiertas 2026 que se realizará el próximo 4 de septiembre.

En Barreal mejoran los servicios en un sitio clave para el turismo

Restauraron un mural de concientización y memoria en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ

El objetivo fundamental de esta jornada es abrir de par en par la institución para exhibir no sólo su amplia oferta académica de carreras de grado y posgrado, sino también el intenso trabajo que se realiza a diario en materia de investigación, extensión y creación tecnológica .

A lo largo de la velada, los asistentes podrán recorrer los laboratorios, dialogar con docentes, investigadores y estudiantes avanzados, y conocer de primera mano cómo se construye el conocimiento técnico en la provincia.

Esta edición, la feria contará con un sector muy especial que promete ser el centro de atención de la jornada. Se trata de la inauguración y puesta en funcionamiento de una sala tecnológica con simuladores de empresas mineras .

Visores de realidad virtual (VR) de alta definición.

de alta definición. Pantallas interactivas y consolas de monitoreo.

y consolas de monitoreo. Mandos de movimiento y control diseñados para imitar fielmente la operación de maquinaria pesada.

Esta tecnología permitirá a los visitantes ponerse en la piel de un operador o ingeniero en un entorno minero real, experimentando situaciones de trabajo, maniobras complejas y metodologías de estudio en un ámbito 100% controlado y seguro

Facultad de Ingeniería para toda la familia

Más allá del recorrido estrictamente académico y tecnológico, la Noche de Puertas Abiertas está concebida como un festival integral para disfrutar de principio a fin. El predio de la facultad se transformará en un punto de encuentro social equipado con múltiples atracciones: