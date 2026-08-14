    • 14 de agosto de 2026 - 10:29

    Facultad de Ingeniería: una sala de simulación minera se suma a la Noche de Puertas Abiertas

    La Facultad de Ingeniería se prepara para recibir a toda la comunidad en una velada con ciencia, tecnología y entretenimiento.

    Se viene una nueva edición de la Noche de Puertas Abiertas en la Facultad de Ingeniería.

    Se viene una nueva edición de la Noche de Puertas Abiertas en la Facultad de Ingeniería.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    La Facultad de Ingeniería (FI) de la UNSJ vuelve a convocar a estudiantes del nivel secundario, familias y al público en general a formar parte de una de sus iniciativas más esperadas: la Noche de Puertas Abiertas 2026 que se realizará el próximo 4 de septiembre.

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    El objetivo fundamental de esta jornada es abrir de par en par la institución para exhibir no sólo su amplia oferta académica de carreras de grado y posgrado, sino también el intenso trabajo que se realiza a diario en materia de investigación, extensión y creación tecnológica.

    A lo largo de la velada, los asistentes podrán recorrer los laboratorios, dialogar con docentes, investigadores y estudiantes avanzados, y conocer de primera mano cómo se construye el conocimiento técnico en la provincia.

    Inmersión tecnológica de última generación

    Esta edición, la feria contará con un sector muy especial que promete ser el centro de atención de la jornada. Se trata de la inauguración y puesta en funcionamiento de una sala tecnológica con simuladores de empresas mineras.

    Este espacio sumamente moderno estará equipado con:

    • Visores de realidad virtual (VR) de alta definición.
    • Pantallas interactivas y consolas de monitoreo.
    • Mandos de movimiento y control diseñados para imitar fielmente la operación de maquinaria pesada.

    Esta tecnología permitirá a los visitantes ponerse en la piel de un operador o ingeniero en un entorno minero real, experimentando situaciones de trabajo, maniobras complejas y metodologías de estudio en un ámbito 100% controlado y seguro

    Facultad de Ingeniería para toda la familia

    Más allá del recorrido estrictamente académico y tecnológico, la Noche de Puertas Abiertas está concebida como un festival integral para disfrutar de principio a fin. El predio de la facultad se transformará en un punto de encuentro social equipado con múltiples atracciones:

    • Patio de Comidas: una variada propuesta gastronómica para acompañar la noche.
    • Feria de emprendedores y artesanos: espacio dedicado a visibilizar el talento y la producción local.
    • Música en vivo y shows artísticos: intervenciones culturales para amenizar el recorrido.
    • Stands académicos y de empresas: puestos informativos sobre carreras, becas y el sector productivo regional.
    • Visitas guiadas: recorridos acompañados por las distintas instalaciones del complejo universitario.

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