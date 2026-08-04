Vuelve la Feria Agroproductiva con una nueva edición de "Cambio Verde": qué se puede canjear y dónde se hace

El próximo sábado 8 de agosto, de 10 a 14hs en el Paseo de las Palmeras se realizará una nueva edición de la Feria Agroproductiva y Cambio Verde. La iniciativa busca fusionar el apoyo a los productores locales de la economía social con la concientización sobre el cuidado del medio ambiente y el reciclaje.

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El evento se consolida como un punto de encuentro clásico para las familias sanjuaninas, ofreciendo no solo la posibilidad de adquirir frutas, verduras, artesanías y productos regionales de primera calidad a precios accesibles, sino también un espacio activo para la gestión sustentable de los residuos urbanos.

Durante la jornada, los vecinos que se acerquen al predio podrán participar del sistema de eco-canje . La mecánica consiste en entregar materiales reciclables debidamente limpios y secos —tales como botellas plásticas, cartón, papel, latas o vidrio— para recibir a cambio elementos que promueven la sustentabilidad, como plantines, semillas, abono orgánico o productos ecológicos.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es incentivar la separación de residuos domiciliarios en origen, reduciendo el volumen de basura que llega a los centros de disposición final y fomentando los hábitos de la economía circular en la comunidad.

En paralelo al reciclaje, los pasillos de la feria reunirán a decenas de emprendedores, agricultores y artesanos sanjuaninos. Este espacio de comercialización directa —sin intermediarios— permite potenciar las ventas del sector productivo local y garantiza a los consumidores acceder a alimentos frescos y elaboraciones artesanales genuinas de la provincia.

La convocatoria es abierta a todo público y se proyecta como una excelente alternativa de fin de semana para combinar compras saludables, apoyo a la producción regional y compromiso ecológico en San Juan.

Además, habrá Vacunatorio Móvil, Punto SUBE, la campaña invernal de cítricos, una suelta de libros organizada por la Dirección de Bibliotecas Populares para promover la circulación de las lecturas y brindar una nueva oportunidad para que más personas accedan a los libros y también asociarse a la biblioteca. Además, habrá exposiciones de alumnos de la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Capitán Pedro Pablo de Quiroga, la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Tambor de Tacuarí y la Escuela de Nivel Primario Héctor Conte Grand.