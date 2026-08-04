Veladero: habilitan el camino en alta montaña y comienza el recambio seguro de trabajadores tras el temporal

Tras varios días marcados por condiciones climáticas extraordinarias en la alta montaña, Veladero logró habilitar el camino de acceso e iniciar de manera segura y progresiva el cambio de turno de sus trabajadores, mientras continúan las labores para restablecer por completo la normalidad en la circulación.

Durante la jornada de hoy, un operativo coordinado permitió que 580 personas descendieran desde la operación, mientras que 190 trabajadores ascendieron para cumplir funciones en el yacimiento. Los traslados se llevaron a cabo de forma escalonada, utilizando medios de transporte específicos para cada tramo y bajo un monitoreo permanente durante todo el recorrido.

La habilitación de la ruta fue posible gracias al esfuerzo sostenido de los equipos propios de la compañía y de las empresas contratistas, quienes desplegaron tareas intensivas de despeje y acondicionamiento del camino cordillerano.

Desde la empresa destacaron que la clave de este avance radica en la coordinación permanente entre las distintas áreas operativas. Actualmente, Veladero mantiene equipos especializados apostados estratégicamente a lo largo de la traza, equipados con maquinaria pesada para dar respuestas ágiles ante cualquier eventualidad climática.

Las autoridades del proyecto reiteraron que cada movimiento en el camino de acceso se planifica y se ejecuta únicamente cuando las evaluaciones técnicas confirman garantías de seguridad.

"Nuestra prioridad continúa siendo la seguridad de las personas. Cada traslado se realiza con el objetivo de proteger a quienes trabajan en Veladero y asegurar que puedan llegar a destino sin riesgos", señalaron desde la compañía.

Por último, la empresa expresó su reconocimiento y agradeció especialmente el compromiso y la colaboración de los trabajadores, de las empresas contratistas y de sus familias durante las jornadas de aislamiento, así como el profesionalismo de los equipos que hicieron posible recuperar la accesibilidad y dar inicio al proceso de normalización.