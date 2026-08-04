    • 4 de agosto de 2026 - 21:19

    Salud: las Unidades Sanitarias Móviles llegan a Sarmiento con atención médica gratuita por cinco días

    Salud trasladará los tráiler sanitarios hasta la localidad de Colonia Fiscal, departamento Sarmiento.

    Salud traslada las Unidades Sanitarias Móviles a Sarmiento donde permanecerán por 5 días.

    Salud traslada las Unidades Sanitarias Móviles a Sarmiento donde permanecerán por 5 días.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de acercar la atención médica especializada a los vecinos, las Unidades Sanitarias Móviles, del Miniterio de Salud, se desplegarán en el departamento Sarmiento durante cinco días de abordaje territorial. El operativo sanitario se llevará a cabo desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de agosto, ofreciendo un amplio abanico de prestaciones gratuitas para toda la comunidad.

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    Los camiones sanitarios se instalarán estratégicamente frente al Centro Sanitario Cerro de Valdivia, sobre la Calle Salvador María del Carril, en la localidad de Colonia Fiscal. La iniciativa busca facilitar el acceso a estudios preventivos y consultas de especialidad sin necesidad de que las familias de la zona deban trasladarse a los grandes centros urbanos.

    Servicios disponibles y especialidades médicas

    Durante las cinco jornadas, la comunidad podrá acceder a controles de salud preventiva, diagnósticos tempranos y atención integral en las siguientes especialidades:

    • Salud Integral de la Mujer: consultas de ginecología, realización de Papanicolau (PAP), mamografías y ecografías para la prevención de enfermedades.
    • Atención Médica y Diagnóstico: estudios de radiología, oftalmología, otorrinolaringología y análisis clínicos generales, incluyendo test rápidos para la detección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
    • Salud Bucal y Desarrollo: servicios completos de odontología, fonoaudiología y nutrición.
    • Acompañamiento Social: asistencia y asesoramiento por parte del equipo de Trabajo Social.

    Modalidad de atención y horarios en los tráiler de Salud

    La prestación de todos los servicios será completamente gratuita y se brindará por orden de llegada. El horario de atención al público comenzará a las 08:30 y se extenderá hasta las 12:30 horas.

    Se recomienda a los asistentes acudir temprano con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y, en caso de contar con ellos, carnets de vacunación o estudios previos para facilitar la atención del personal de salud.

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