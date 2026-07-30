    • 30 de julio de 2026 - 19:44

    Chagas en San Juan: Salud y Educación lanzan controles en escuelas de seis departamentos

    El Gobierno de San Juan puso en marcha una estrategia conjunta entre Salud y Educación para realizar controles serológicos de Chagas a niños y adolescentes de 1 a 19 años.

    El Gobierno de San Juan impulsa un monitoreo serológico en escuelas para detectar oportunamente la enfermedad de Chagas y acercar tratamiento a niños y adolescentes de seis departamentos.

    El Gobierno de San Juan impulsa un monitoreo serológico en escuelas para detectar oportunamente la enfermedad de Chagas y acercar tratamiento a niños y adolescentes de seis departamentos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan puso en marcha una estrategia sanitaria interministerial que unirá a las carteras de Salud y Educación para implementar un Proyecto de Monitoreo Serológico de Chagas en establecimientos educativos de la provincia. El objetivo central es actualizar la situación epidemiológica, detectar casos de forma temprana y garantizar el acceso oportuno al tratamiento en niños, niñas y adolescentes.

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    Esta iniciativa responde a una realidad histórica y sanitaria de la provincia, que registra antecedentes de endemicidad en la totalidad de sus departamentos, además de escenarios particulares de transmisión en zonas urbanas con alta concentración poblacional.

    ¿Cómo se implementará el operativo en las escuelas?

    El programa estará a cargo del Programa Provincial de Control de Enfermedades de Transmisión Vectorial —dependiente de la División Epidemiología del Departamento Medicina Sanitaria— y se llevará a cabo de manera directa en el ámbito escolar para facilitar el acceso de los equipos de salud y fomentar la participación de las familias.

    Población objetivo: Estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, con edades comprendidas entre 1 y 19 años.

    Departamentos incluidos en esta etapa: Zonda, Chimbas, San Martín, Angaco, Jáchal y Capital.

    Vigilancia epidemiológica y tratamiento oportuno

    Desde la Secretaría Técnica del Ministerio de Salud remarcaron que este monitoreo cumple un rol fundamental, ya que no solo permite acercar respuestas directas a los pacientes pediátricos y adolescentes mediante la detección precoz, sino que también aporta datos actualizados sobre la circulación de la enfermedad.

    Esta información resulta clave para planificar futuras decisiones sanitarias en una provincia donde el control vectorial y la prevención sostenida son ejes prioritarios para proteger el desarrollo de las nuevas generaciones.

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