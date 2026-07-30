    • 30 de julio de 2026 - 18:42

    El Foro de Abogados de San Juan advierte sobre nuevas estafas telefónicas a matriculados

    Realizan llamadas desde números privados en los que personas ajenas a la institución se presentan como representantes del Foro.

    Foro de abogados emitió una alerta formal dirigida a todos sus profesionales matriculados.

    Foro de abogados emitió una alerta formal dirigida a todos sus profesionales matriculados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En las últimas horas, el Foro de Abogados de San Juan emitió una alerta formal dirigida a todos sus profesionales matriculados debido a una creciente ola de fraudes telefónicos y suplantación de identidad detectados en la provincia.

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    Cómo operan los delincuentes

    De acuerdo con la advertencia institucional, los estafadores se comunican con los abogados haciéndose pasar por representantes de la entidad o utilizando nombres de autoridades institucionales.

    De acuerdo con el comunicado, los llamados se realizan con el argumento de gestionar una supuesta "matrícula digital", una maniobra mediante la cual solicitan datos personales, claves y códigos de verificación. Desde la entidad remarcaron que nunca piden ese tipo de información por teléfono.

    El anzuelo: Los llamados buscan generar urgencia o confianza en la víctima, simulando gestiones administrativas o trámites pendientes.

    El objetivo: Mediante engaños, los ciberdelincuentes intentan obtener información sensible, claves de acceso, datos bancarios o la instalación de aplicaciones remotas en los dispositivos móviles de los profesionales.

    Recomendaciones del Foro de Abogados

    Ante este escenario de vulnerabilidad digital, desde la institución solicitan extremar las medidas de precaución y tener en cuenta las siguientes pautas de seguridad:

    No brindar datos personales ni bancarios

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