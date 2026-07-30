La Catedral vivirá un hecho sin precedentes al recibir el velatorio de cuatro víctimas de la tragedia aérea

San Juan atraviesa horas de profundo dolor tras la tragedia aérea que se cobró la vida de siete personas en Valle Fértil. En ese contexto, la Iglesia Catedral se prepara para recibir los restos de los cuatro sanjuaninos fallecidos, quienes serán despedidos en una ceremonia abierta a toda la comunidad.

La confirmación fue realizada por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, quien informó que fueron las propias familias las que eligieron el principal templo de la provincia para dar el último adiós a sus seres queridos.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales para la entrega de los cuerpos, puertas adentro de la Catedral el movimiento es incesante. Fuentes del templo indicaron a DIARIO DE CUYO que el personal trabaja contrarreloj para dejar todo en condiciones, aunque todavía no existe una hora confirmada para el inicio del velatorio.

Según pudo saber este medio , los cuatro féretros serán ubicados sobre la plataforma ubicada frente al altar mayor, un espacio que permitirá el desarrollo de la ceremonia religiosa y facilitará el paso de quienes deseen acercarse a despedir a las víctimas.

Uno de los aspectos que aún resta definir es la organización del interior del templo. Se analiza si habrá un sector especialmente reservado para los familiares directos, mientras que el resto de la nave permanecerá habilitada para que los sanjuaninos puedan ingresar y rendir homenaje a quienes perdieron la vida en cumplimiento de sus funciones.

Misa de exequias y una oración interreligiosa

Desde la Iglesia también confirmaron que se celebrará una misa de exequias por los fallecidos. Paralelamente, se trabaja en la organización de una oración interreligiosa, con el objetivo de que representantes de distintos credos puedan participar de la despedida y acompañar a las familias.

La iniciativa busca reflejar el reconocimiento de toda la comunidad hacia quienes, a lo largo de sus carreras, participaron en innumerables operativos de emergencia y rescate al servicio de los sanjuaninos.

Despedida histórica y sin precedentes

La Iglesia Catedral de San Juan será escenario de un hecho histórico y profundamente doloroso. Por primera vez, al menos en el último siglo, el principal templo de la provincia recibirá un velatorio conjunto de estas características, al albergar la despedida de cuatro de las siete víctimas fatales del accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil.

La información fue confirmada por fuentes de la propia Catedral, que señalaron que no existen antecedentes recientes de una ceremonia de semejante magnitud dentro del templo mayor sanjuanino.

La histórica ceremonia convertirá a la Catedral no solo en el centro espiritual de la provincia, sino también en el lugar donde miles de sanjuaninos podrán expresar su respeto y acompañar a las familias de las víctimas en una de las tragedias más dolorosas que recuerda San Juan.

Una despedida que convoca a toda la provincia

Se espera que cientos de personas pasen por la Catedral en las próximas horas para brindar su último adiós. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, integrantes de las fuerzas de seguridad y vecinos compartirán el mismo espacio de despedida en un hecho pocas veces visto en la historia reciente de la provincia.

La tragedia ocurrida en Valle Fértil dejó una profunda marca en San Juan. En las últimas horas, instituciones públicas, clubes, organizaciones sociales y distintos sectores de la comunidad expresaron su pesar y acompañaron a las familias de las víctimas, en una muestra de unidad frente a una de las jornadas más dolorosas que recuerda la provincia.