Córdoba decretó un día de duelo provincial por la muerte de sus brigadistas

El gobierno de la provincia de Córdoba decretó un día de duelo provincial en honor a Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, los dos brigadistas cordobeses que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo.

Córdoba decretó un día de duelo provincial en honor a Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, los dos brigadistas cordobeses.

El gobierno de la provincia de Córdoba decretó un día de duelo provincial en honor a Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, los dos brigadistas cordobeses que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil, en la provincia de San Juan.

La medida, firmada por el gobernador Martín Llaryora, dispone que las banderas Nacional y Provincial permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos y establecimientos dependientes del Estado cordobés. El decreto busca rendir tributo al profesionalismo, el compromiso y la profunda vocación de servicio de ambos combatientes.

Quiénes eran los brigadistas homenajeados Andrés Bosch: Se desempeñaba como coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y era una figura muy respetada en la logística y seguridad operativa de medios aéreos. Oriundo de Villa Dolores y radicado en Villa de las Rosas, dedicó gran parte de su vida a la protección ambiental y a la formación de nuevos bomberos