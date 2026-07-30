    • 30 de julio de 2026 - 19:44

    Córdoba decretó un día de duelo provincial por la muerte de sus brigadistas

    El gobierno de la provincia de Córdoba decretó un día de duelo provincial en honor a Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, los dos brigadistas cordobeses que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo.

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     Córdoba decretó un día de duelo provincial en honor a Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, los dos brigadistas cordobeses.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobierno de la provincia de Córdoba decretó un día de duelo provincial en honor a Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, los dos brigadistas cordobeses que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil, en la provincia de San Juan.

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    La medida, firmada por el gobernador Martín Llaryora, dispone que las banderas Nacional y Provincial permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos y establecimientos dependientes del Estado cordobés. El decreto busca rendir tributo al profesionalismo, el compromiso y la profunda vocación de servicio de ambos combatientes.

    Quiénes eran los brigadistas homenajeados

    Andrés Bosch: Se desempeñaba como coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y era una figura muy respetada en la logística y seguridad operativa de medios aéreos. Oriundo de Villa Dolores y radicado en Villa de las Rosas, dedicó gran parte de su vida a la protección ambiental y a la formación de nuevos bomberos

    Rodrigo Aimetta: Integraba también los equipos de intervención y capacitación técnica. Había llegado a San Juan con la misión de coordinar módulos teóricos y prácticos de adiestramiento en el combate de incendios con apoyo aéreo destinados al personal loca

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