Un cura que es juzgado por abuso ahora fue denunciado por su prima: "Cuando quedó preso se me fue el miedo"

El sacerdote Patricio Cruz Viale, que está siendo juzgado en Córdoba por una denuncia de abuso sexual contra una feligresa, quedó nuevamente en el centro de la escena luego de que su prima Paulina Viale revelara públicamente que también lo denunció por el mismo delito.

Asalto y abuso sexual a una mujer y a su hija en Concepción: los acusados aceptan 10 y 18 años de cárcel

La mujer contó que decidió romper el silencio después de que el cura fuera detenido en 2024 por la acusación de otra víctima. Según explicó, ese hecho fue determinante para dejar atrás el miedo que mantuvo durante cuatro décadas.

“Lo que yo me siento a contar hoy es que sufrí un abuso a los 7 años, una violación por esta persona que en ese momento tenía 16”, expresó Paulina Viale en una entrevista con Arriba Córdoba.

Según su relato, el episodio ocurrió en un contexto intrafamiliar y señaló como responsable a su primo, Patricio Cruz Viale. La mujer explicó que durante años no pudo hablar de lo sucedido y que recién logró hacerlo cuando el sacerdote quedó detenido por otra causa.

“Aparezco hoy porque se me fue el miedo, cuando esta persona cae presa por la denuncia de otra víctima, a mí se me va el miedo”, sostuvo.

Viale aseguró que su testimonio busca acompañar a otras personas que atravesaron situaciones similares y alentarlas a denunciar cuando puedan hacerlo. “Con mi historia estoy buscando no solamente salir de 40 años de no poder hablar y estar sosteniendo una vida bastante dura, sino también marcar un antecedente o una diferencia para que otros se animen como me animé yo”, afirmó.

La mujer también reconoció que la causa por el hecho que denunció estaría prescripta, aunque remarcó la importancia de hacer público su relato. “Hablar habilita a otras personas para que denuncien porque la víctima denuncia cuando puede”, señaló.

Además, contó que comenzó a trabajar lo ocurrido en terapia y que la denuncia de otra víctima fue clave para animarse a hablar. “Yo me empiezo a animar a hablar, lo cual me saca del lugar de víctima y pude hacer la denuncia”, explicó.

“Estuve así 40 años, por eso busco hablar, no quiero tener más vergüenza ni estar escondiéndome. Además, no quiero ser cómplice, si no lo digo y no lo cuento, siento que soy cómplice”, concluyó.

Mientras tanto, Cruz Viale continúa siendo juzgado en la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba por la denuncia presentada por una feligresa de la iglesia Virgen de Schoenstatt. El sacerdote cumple prisión domiciliaria desde enero de este año.