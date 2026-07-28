    • 28 de julio de 2026 - 11:30

    Dos dogos atacaron y mataron a un perro comunitario

    El animal falleció horas después pese a la intervención de vecinos y proteccionistas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la noche del último viernes, dos perros de raza dogo atacaron a un perro comunitario que varios vecinos de la zona alimentaban y cuidaban. Según relató a Radio 3 la proteccionista Gabriela Rasgido, los animales le arrancaron parte de los músculos de sus patas, dejándolo inconsciente y arrastrándolo varios metros por la calle sin que sus dueños intervinieran. El perro fue trasladado de urgencia a una veterinaria gracias a una cadena solidaria entre vecinos, pero no logró superar la gravedad de las heridas.

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    Rasgido explicó que tomó conocimiento del hecho la misma noche del ataque y que, según fuentes de la zona, los dogos pertenecen a una familia que ya tenía antecedentes: «Que los perros andan constantemente sueltos, ejerciendo violencia, atacando mucho a los animales, inclusive a personas».

    La denuncia penal ya fue radicada y quedó en manos de la fiscalía que interviene en casos de maltrato animal. «La idea es justamente que fiscalía esté a la altura y se pueda comprobar que todo esto pasó, que hay un animal asesinado, y hay obviamente también responsables», señaló Rasgido.

    La proteccionista destacó además el rol de la comunidad, que se involucró desde el primer momento: aportó datos, colaboró con el traslado del animal y ayudó a saldar la deuda generada por la atención veterinaria, e incluso quedó un excedente que se destinará a futuros casos similares.

    Por el momento, la preocupación central de vecinos y proteccionistas pasa por la falta de respuesta de los dueños de los dogos, señalados como una familia que —según los testimonios recogidos— conoce la situación pero no toma medidas, mientras la Justicia continúa con la investigación del caso.

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