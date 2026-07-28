Dos dogos atacaron y mataron a un perro comunitario

En la noche del último viernes, dos perros de raza dogo atacaron a un perro comunitario que varios vecinos de la zona alimentaban y cuidaban. Según relató a Radio 3 la proteccionista Gabriela Rasgido, los animales le arrancaron parte de los músculos de sus patas, dejándolo inconsciente y arrastrándolo varios metros por la calle sin que sus dueños intervinieran. El perro fue trasladado de urgencia a una veterinaria gracias a una cadena solidaria entre vecinos, pero no logró superar la gravedad de las heridas.

Rasgido explicó que tomó conocimiento del hecho la misma noche del ataque y que, según fuentes de la zona, los dogos pertenecen a una familia que ya tenía antecedentes: «Que los perros andan constantemente sueltos, ejerciendo violencia, atacando mucho a los animales, inclusive a personas».

La denuncia penal ya fue radicada y quedó en manos de la fiscalía que interviene en casos de maltrato animal. «La idea es justamente que fiscalía esté a la altura y se pueda comprobar que todo esto pasó, que hay un animal asesinado, y hay obviamente también responsables», señaló Rasgido.

La proteccionista destacó además el rol de la comunidad, que se involucró desde el primer momento: aportó datos, colaboró con el traslado del animal y ayudó a saldar la deuda generada por la atención veterinaria, e incluso quedó un excedente que se destinará a futuros casos similares.