    • 28 de julio de 2026 - 10:34

    Murió un joven de 20 años en un choque en una ruta: quién es la víctima

    Santiago Corazza viajaba solo desde General Roca, provincia de Río Negro hacia Cervantes cuando perdió el control de su Ford Ka. Fue trasladado en Código Rojo, pero falleció horas después en el hospital.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 20 años murió luego de protagonizar un violento accidente sobre la Ruta Provincial 65, en Río Negro. La víctima fue identificada como Santiago Corazza, oriundo de Cervantes, quien sufrió graves heridas después de que el auto que manejaba impactara contra un poste ubicado al costado del camino.

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    El accidente ocurrió alrededor de las 9:30 del domingo, en el sector conocido como la Ruta Chica. Corazza circulaba en un Ford Ka en dirección este-oeste, desde General Roca hacia Cervantes, cuando perdió el control del vehículo. Como consecuencia del fuerte impacto, salió despedido del habitáculo.

    Tras el choque, un equipo médico llegó hasta el lugar y dispuso su traslado de urgencia al Hospital Francisco López Lima de General Roca. El joven ingresó bajo Código Rojo y en estado crítico. La directora del centro de salud, Susana Marezi, confirmó que presentaba un neumotórax grave y explicó que los profesionales realizaron todas las maniobras de reanimación disponibles. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento.

    La despedida en redes a Santiago Corazza.

    La despedida en redes a Santiago Corazza.

    Mientras tanto, efectivos de la Comisaría 22° de Cervantes y especialistas del Gabinete de Criminalística trabajaron en la zona para determinar cómo ocurrió el accidente. Los peritos realizaron mediciones sobre la calzada y distintas pericias mecánicas al vehículo involucrado. La investigación busca establecer las circunstancias que provocaron la pérdida de control.

    La muerte de Corazza también generó conmoción en el ámbito deportivo de la región. El joven estaba vinculado al Club Deportivo Roca, que lo despidió a través de sus redes sociales y recordó su paso por la categoría 2006. “La noticia golpeó duro en el arranque del domingo. Una partida que duele y mucho”, expresó la institución, que acompañó a sus familiares y allegados en este momento de profundo dolor.

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