    • 27 de julio de 2026 - 11:37

    Un mecánico murió al volcar el Jeep que probaba en una playa de Necochea

    Santiago Duca tenía 35 años y evaluaba un vehículo preparado para un cliente. El rodado volcó en la arena y la Justicia investiga las causas.

    &nbsp;Santiago Duca probaba un Jeep preparado para un cliente cuando sufrió el fatal vuelco en una playa de Necochea.

     Santiago Duca probaba un Jeep preparado para un cliente cuando sufrió el fatal vuelco en una playa de Necochea.

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    Un mecánico de 35 años murió luego de sufrir un violento vuelco mientras probaba un Jeep preparado para un cliente en una playa situada al sur de Necochea. La víctima fue identificada como Santiago Duca, un reconocido especialista en vehículos todoterreno y padre de dos pequeñas hijas.

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    El accidente ocurrió el sábado, minutos antes de las 18.30, en el sector conocido como Paso del Arroyo, ubicado después de Punta Negra y en cercanías del parque eólico de la ciudad bonaerense.

    De acuerdo con las primeras reconstrucciones, Duca circulaba por la arena cuando el vehículo ingresó en una zona con piedras, perdió estabilidad y volcó violentamente. Los investigadores estiman que el Jeep podría haber circulado a más de 120 kilómetros por hora, aunque la mecánica del hecho todavía debe determinarse mediante pericias.

    Sus amigos dieron aviso a los servicios de emergencia

    El mecánico se encontraba acompañado por un grupo de amigos que también circulaba en vehículos adaptados para realizar travesías sobre la arena. Tras el vuelco, fueron ellos quienes alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia.

    Como consecuencia del impacto, Duca salió despedido del habitáculo y sufrió lesiones de extrema gravedad. Personal de Defensa Civil, efectivos policiales y profesionales médicos llegaron hasta la playa y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

    Luego se organizó un operativo para facilitar el ingreso de la ambulancia y su posterior traslado al hospital. Pese a los esfuerzos realizados para salvarlo, el hombre llegó al centro de salud sin signos vitales.

    Epígrafe: El Jeep quedó seriamente dañado después del violento vuelco ocurrido en una playa situada al sur de Necochea.

    El vehículo había presentado una falla horas antes

    El Jeep involucrado había sido armado por el propio mecánico para un cliente. Según relató uno de sus allegados, durante la mañana del mismo sábado el rodado presentó un inconveniente en el cardán mientras era sometido a una prueba.

    Duca reparó la falla y regresó por la tarde a la zona costera para continuar evaluando el funcionamiento del vehículo. Ahora, las pericias mecánicas buscarán establecer si existió un nuevo desperfecto o si el vuelco se produjo por las condiciones del terreno y la pérdida de control.

    Aunque el Jeep contaba con una barra de protección, el impacto resultó fatal. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Necochea, que deberá reconstruir las circunstancias exactas del accidente.

    Duca era padre de dos ni&ntilde;as, de 5 a&ntilde;os y 20 meses. Tras conocerse su muerte, familiares, amigos e integrantes de agrupaciones vinculadas con los veh&iacute;culos todoterreno publicaron numerosos mensajes de despedida en las redes sociales.

    Duca era padre de dos niñas, de 5 años y 20 meses. Tras conocerse su muerte, familiares, amigos e integrantes de agrupaciones vinculadas con los vehículos todoterreno publicaron numerosos mensajes de despedida en las redes sociales.

    La víctima trabajaba en el lubricentro de una estación de servicio y era conocida dentro de la comunidad fierrera de Necochea por su experiencia en el armado, la restauración y la modificación de vehículos 4x4.

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