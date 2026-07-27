Investigan el abandono de un artefacto explosivo frente a la Fiscalía de Estado en San Juan

El dispositivo fue hallado por vecinos en pleno centro de la capital y obligó a desplegar un importante operativo policial. La Justicia analiza cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

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Momentos de máxima tensión se vivieron durante la noche del domingo en el centro de la ciudad de San Juan, luego de que un artefacto de fabricación casera con características incendiarias fuera encontrado frente a la sede de la Fiscalía de Estado. El hallazgo movilizó a efectivos policiales, Bomberos y personal de emergencias, que trabajaron durante varias horas para neutralizar el riesgo.

El episodio ocurrió sobre calle Tucumán, entre San Luis y 25 de Mayo. Fueron vecinos de la zona quienes detectaron un objeto sospechoso sobre la vereda y dieron aviso al 911.

Cómo era el dispositivo Tras asegurar el perímetro, especialistas inspeccionaron el elemento y comprobaron que no se trataba de una falsa alarma. De acuerdo con fuentes de la investigación, el artefacto consistía en una caja de zapatos de color rojo con una mecha visible desde el exterior. En su interior había tres botellas con combustible líquido conectadas a esa mecha, lo que configuraba un dispositivo incendiario de fabricación casera, similar a una bomba molotov.

La rápida intervención de las fuerzas de seguridad permitió retirar el artefacto sin que llegara a activarse, por lo que no hubo personas heridas ni daños materiales. El procedimiento se extendió durante aproximadamente tres horas. Durante ese tiempo, la zona permaneció acordonada mientras Bomberos y la Policía realizaban las tareas de inspección y secuestro del dispositivo.

Una vez finalizado el operativo, efectivos policiales permanecieron en el lugar con una guardia preventiva.