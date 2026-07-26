Rescataron a cuatro turistas bonaerenses que quedaron atrapados en dos cerros de San Juan

Un hombre y una mujer no podían descender por sus propios medios del cerro ubicado en Ullum. En tanto, una pareja de jóvenes no podía descender del Tres Marías.

Un operativo de rescate de gran magnitud se desplegó en las últimas horas en el departamento Ullum para poner a salvo a dos personas que habían quedado atrapadas en la parte alta de la montaña. Las víctimas, dos turistas oriundos de la localidad de Del Temple, provincia de Buenos Aires, no podían descender por sus propios medios de la cumbre del Cerro Negro.

El despliegue de las fuerzas de seguridad se activó tras recibir el alerta que informaba sobre la presencia de dos senderistas desorientados en la zona. Ante la emergencia, se coordinó una labor conjunta que incluyó a personal de la Comisaría 14ª, dotaciones de Bomberos, integrantes de los Bomberos Voluntarios de Zonda y efectivos especializados de la División GERAS.

Los equipos de rescate iniciaron el ascenso a la montaña hasta lograr el contacto con los excursionistas, identificados como un hombre de 43 años y una mujer de 44 años. Tras evaluar la situación en la cumbre, los efectivos procedieron a guiarlos y ponerlos a resguardo durante el descenso.

Afortunadamente, al ser asistidos por los especialistas, se constató que ambos turistas se encontraban en buen estado general de salud, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial ni requerir atención médica de urgencia.

Otro rescate, esta vez en el Tres Marías Personal de Comisaría 14ª, División GERAS, Bomberos y Bomberos Voluntarios, realizó el rescate de dos jóvenes que se encontraban en el Cerro Tres Marías, departamento Ullum, y no podían descender por sus propios medios.