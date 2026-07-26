Dos personas murieron tras un trágico siniestro vial sobre la Ruta 20 en Caucete

El vehículo quedó completamente destrozado al costado de la banquina y en el lugar intervino personal de Bomberos y de la Comisaría 37ª.

Un trágico siniestro vial registrado sobre la Ruta Provincial 20, a la altura de la localidad de Caucete, dejó como saldo dos personas fallecidas este domingo. Las víctimas mortales son un hombre y una mujer, según indicaron fuentes oficiales a cargo de la investigación.

El hecho se produjo puntualmente a la altura del kilómetro 563 de la mencionada traza vial, en una zona que se encuentra bajo la jurisdicción de la Comisaría 37ª. Tras el alerta recibido, la Primera Dotación del cuartel de Bomberos de Caucete se desplazó de urgencia hacia el lugar para asistir en el operativo de emergencia.

Al arribar al punto del impacto, las fuerzas de seguridad y el personal médico constataron que el vehículo en el que circulaban las víctimas se encontraba completamente destruido a un costado de la banquina. A pesar del rápido despliegue de los equipos de rescate, se confirmó el fallecimiento inmediato de ambos ocupantes en el mismo sitio del accidente.