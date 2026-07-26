    • 26 de julio de 2026 - 09:37

    Dos personas murieron tras un trágico siniestro vial sobre la Ruta 20 en Caucete

    El vehículo quedó completamente destrozado al costado de la banquina y en el lugar intervino personal de Bomberos y de la Comisaría 37ª.

    El vehículo quedó al costado de la ruta.

    El vehículo quedó al costado de la ruta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un trágico siniestro vial registrado sobre la Ruta Provincial 20, a la altura de la localidad de Caucete, dejó como saldo dos personas fallecidas este domingo. Las víctimas mortales son un hombre y una mujer, según indicaron fuentes oficiales a cargo de la investigación.

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    El hecho se produjo puntualmente a la altura del kilómetro 563 de la mencionada traza vial, en una zona que se encuentra bajo la jurisdicción de la Comisaría 37ª. Tras el alerta recibido, la Primera Dotación del cuartel de Bomberos de Caucete se desplazó de urgencia hacia el lugar para asistir en el operativo de emergencia.

    Al arribar al punto del impacto, las fuerzas de seguridad y el personal médico constataron que el vehículo en el que circulaban las víctimas se encontraba completamente destruido a un costado de la banquina. A pesar del rápido despliegue de los equipos de rescate, se confirmó el fallecimiento inmediato de ambos ocupantes en el mismo sitio del accidente.

    Por el momento, las autoridades policiales y judiciales no han dado a conocer las identidades de los fallecidos ni han precisado si existió la participación de otro vehículo en el desencadenamiento del fatal desenlace.

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