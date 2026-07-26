    • 26 de julio de 2026 - 09:01

    Alerta Sofía por una joven de 17 años desaparecida desde el viernes

    El Ministerio de Seguridad activó el protocolo de emergencia ante el riesgo que implica la desaparición de la menor.

    El&nbsp;Ministerio de Seguridad Nacional activó el Alerta Sofía este sábado.

    El Ministerio de Seguridad Nacional activó el Alerta Sofía este sábado.

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    El Ministerio de Seguridad Nacional activó este sábado una Alerta Sofía para intensificar la búsqueda de Iara Ayelén Duprat, una adolescente de 17 años desaparecida desde el viernes en la ciudad de Curuzú Cuatiá.

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    La joven, conocida por el alias "Kiara", fue vista por última vez ese día y, desde entonces, se desconoce su paradero, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas. La denuncia fue radicada por su madre en la Comisaría de la Mujer y el Menor de esa localidad, lo que dio inicio a una investigación con intervención de la Fiscalía de turno.

    De acuerdo con la información oficial, Iara salió de su casa con la intención de encontrarse con su novio, aunque nunca llegó al lugar pactado ni regresó a su domicilio. Entre las hipótesis que analizan los investigadores figura la posibilidad de que la adolescente se haya trasladado por sus propios medios hacia la provincia de Entre Ríos.

    Para facilitar su identificación, las fuerzas de seguridad difundieron una descripción física de la adolescente: contextura robusta, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene tez blanca, cabello corto hasta los hombros de color negro azulado y ojos verdes.

    Además, posee tres tatuajes característicos: uno en una mano con la inscripción "Dalil" y mariposas, otro en las costillas con el nombre "Mauricio" y un tercero con la inscripción "Bryan". La Policía de Corrientes solicitó la colaboración de la comunidad y recordó que cualquier información puede aportarse en la dependencia policial más cercana, a través de las líneas 911 o 101 en la provincia, o de manera gratuita y anónima al 134.

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