    • 25 de julio de 2026 - 21:48

    Le robó el celular a un peatón y una bufanda roja terminó jugándole en contra

    El asaltante le arrebató el teléfono a un peatón durante la madrugada en Capital. La víctima recordó un detalle clave de su vestimenta y la Policía logró localizarlo minutos después.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La bufanda roja que llevaba puesta terminó siendo la pista que permitió identificar y detener a un hombre acusado de arrebatar un celular en plena vía pública, en Capital. Gracias a ese detalle aportado por la víctima, la Policía inició una persecución que culminó pocos minutos después con la recuperación del teléfono.

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    El condenado fue identificado como Mario Luis Palacio, quien recibió una pena de cuatro meses de prisión efectiva tras reconocer su responsabilidad en un juicio abreviado. Además, la Justicia lo declaró reincidente, por lo que continuará detenido.

    El hecho ocurrió alrededor de la 1.10 del 16 de julio, cuando un hombre caminaba por la vereda oeste de calle Tucumán, en dirección a su domicilio. Al llegar a las inmediaciones de calle Patagonia, fue sorprendido desde atrás por un delincuente que le sacó del bolsillo trasero del pantalón un celular TCL azul.

    La víctima intentó impedir el robo y forcejeó con el ladrón. Ambos cayeron al suelo, pero el delincuente consiguió quedarse con el teléfono y escapó corriendo. Antes de que desapareciera de su vista, el damnificado alcanzó a notar un detalle que luego sería determinante: llevaba una bufanda de color rojo.

    Justo en ese momento, efectivos del Comando Radioeléctrico patrullaban la zona. Al ser alertados, el hombre les describió al sospechoso y resaltó la llamativa bufanda. Con esos datos, los policías iniciaron la búsqueda y observaron a un sujeto con esa prenda ingresar apresuradamente a una vivienda.

    Tras obtener la autorización de la propietaria del domicilio, los uniformados ingresaron y detuvieron a Palacio. Durante la requisa encontraron entre sus prendas el celular robado, que fue reconocido de inmediato por la víctima.

    La causa fue investigada por el fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Liliam Mari. Como resultado del acuerdo alcanzado entre las partes, el acusado fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva, se dispuso su prisión preventiva y se declaró su reincidencia por contar con antecedentes penales.

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