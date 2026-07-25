Quiso robar alimento para perros, escapó con un balde e intentó abrir un auto: terminó atrapado y condenado

Un hombre fue condenado a seis meses de prisión efectiva luego de protagonizar una secuencia de robos en el departamento Capital que terminó con su detención gracias a la intervención de vecinos.

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El condenado fue identificado como Agustín Ochoa , quien reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado, un procedimiento que permite resolver una causa de manera más rápida cuando el acusado admite el delito y acepta la pena acordada con la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 15 de julio, alrededor de las 18.45 , cuando Ochoa ingresó al local de alimentos balanceados Kenia con la excusa de comprar dos correas para perros. Mientras el empleado le mostraba las opciones disponibles, intentó arrebatarle uno de los elementos de las manos.

Se produjo un forcejeo y, al no lograr su objetivo, escapó del comercio llevándose un balde metálico de unos 30 litros.

La fuga continuó por calle 9 de Julio hacia el este hasta llegar al pasaje Pueyrredón. Allí intentó abrir un Volkswagen Gol Trend de tres puertas que se encontraba estacionado, aparentemente con la intención de utilizarlo para continuar la huida. En la maniobra dañó la puerta del conductor al intentar forzarla.

La situación fue advertida por una vecina, quien alertó al propietario del vehículo. El dueño salió de su vivienda y, con la ayuda de otros vecinos, logró reducir al sospechoso hasta la llegada de la Policía.

Tras la intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia, la investigación quedó a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y del ayudante fiscal Eduardo García Thomas.

Como resultado del acuerdo alcanzado entre las partes, la Justicia condenó a Ochoa a seis meses de prisión efectiva, declaró su reincidencia por contar con antecedentes penales y dispuso que permanezca detenido.