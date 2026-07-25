    • 25 de julio de 2026 - 16:55

    Daniel Scioli sufrió un intento de robo con máscaras de payaso y un ex custodio quedó detenido

    Una banda armada ingresó de madrugada al predio de Villa La Ñata, pero fue detectada antes de llegar a la vivienda. Hay dos detenidos y otros sospechosos prófugos.

    El insólito intento de robo a Scioli con máscaras de payaso

    El insólito intento de robo a Scioli con máscaras de payaso

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento intento de robo contra Daniel Scioli ocurrió durante la madrugada del miércoles en su casa de Villa La Ñata, en Tigre, aunque el episodio tomó estado público este sábado. Los delincuentes utilizaron máscaras de payaso y habrían contado con información aportada por un antiguo custodio del funcionario.

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    Scioli, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, se encontraba descansando dentro de la propiedad cuando el grupo ingresó al terreno. Sin embargo, los asaltantes fueron descubiertos por el personal de seguridad antes de que lograran alcanzar la casa principal. El funcionario no tuvo contacto con ellos y resultó ileso.

    Llegaron armados y con máscaras de payaso

    El hecho se produjo cerca de las 3 de la madrugada. Según la reconstrucción judicial, al menos cuatro personas llegaron a la propiedad a bordo de un automóvil: una permaneció al volante mientras las otras tres descendieron con guantes, armas y el rostro cubierto.

    Los sospechosos se dirigieron directamente hacia el buzón ubicado junto al portón principal. Allí accionaron un mecanismo oculto que permitía abrir el acceso al terreno, un dato preciso que reforzó la hipótesis de que la maniobra había sido planificada con información interna.

    Una vez dentro, comenzaron a caminar hacia la residencia en la que dormía Scioli. La distancia que separa el ingreso de la casa dio tiempo a que los custodios, ubicados en un puesto de vigilancia, detectaran movimientos extraños mediante las cámaras de seguridad.

    Un delincuente apuntó contra los custodios

    Los agentes salieron a interceptar a los intrusos y dieron la voz de alto. En ese momento, uno de los sospechosos respondió apuntando con una pistola calibre 9 milímetros, aunque no se produjeron disparos.

    Durante la secuencia, los delincuentes volvieron a accionar el sistema del portón y quedaron momentáneamente encerrados dentro del predio. Tras una segunda advertencia del personal de seguridad, desistieron del ataque, corrieron hasta la salida y escaparon en el vehículo en el que habían llegado.

    Desde el entorno del exgobernador bonaerense señalaron que Scioli estaba durmiendo y que no llegó a dimensionar inicialmente lo que había ocurrido. A la mañana siguiente continuó con su actividad habitual.

    El señalado como líder había custodiado a Scioli

    La investigación quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI de Benavídez. El análisis de las grabaciones y los testimonios permitió detener a dos sospechosos en menos de un día.

    Uno de los arrestados es Braian Orona, un expolicía bonaerense señalado como presunto líder de la banda. El hombre había formado parte de la custodia de Scioli durante su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires y, según distintas publicaciones, trabajó en ese entorno durante varios años.

    Los investigadores sospechan que ese antecedente le permitió conocer la distribución del lugar y, especialmente, la ubicación del mecanismo utilizado para abrir el portón.

    También fue detenido el propietario del vehículo usado durante el intento de robo. Los restantes integrantes de la banda ya habrían sido identificados y continuaban siendo buscados por las autoridades.

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    Durante los procedimientos fueron secuestradas máscaras de payaso y prendas que coincidirían con las registradas por las cámaras de seguridad.

    Las máscaras aparecieron en los allanamientos

    Por orden del fiscal se realizaron allanamientos en distintos domicilios relacionados con los acusados. Durante los procedimientos, los investigadores encontraron las máscaras de payaso y parte de la ropa que presuntamente utilizaron los delincuentes durante la entradera.

    Los dos detenidos fueron imputados por tentativa de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por haber actuado en poblado y en banda. Una de las publicaciones precisó que el arma fue considerada no apta dentro de la calificación formulada en esta primera etapa del expediente.

    Aunque el episodio ocurrió el miércoles, los detalles de la investigación, las detenciones y el particular uso de las máscaras comenzaron a difundirse masivamente este sábado. La causa continúa abierta mientras buscan a los restantes sospechosos y se analiza el nivel de participación de cada integrante de la banda.

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